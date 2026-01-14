Coman, ce meci! Dinamo – FCSB se reeditează în Qatar cu doi români în prim-plan

Semne bune are anul pentru Florinel Coman! Pentru că, deși a sperat să „evadeze“ de la Al-Gharafa, în fereastra de transferuri din ianuarie, el a rămas, deocamdată, la formația din Doha și a început chiar să-i meargă bine.

Fostul star al FCSB-ului a și marcat, în prima sa partidă din 2026, după cum Sport.ro a arătat aici. Reușita sa s-a dovedit a fi decisivă în partida respectivă, iar Al-Gharafa e în fruntea clasamentului, în continuare, cu șanse mari la titlu. Acum însă vine un test mare de tot pentru Coman și colegii săi.

