Coman, ce meci! Dinamo – FCSB se reeditează în Qatar cu doi români în prim-plan

Semne bune are anul pentru Florinel Coman! Pentru că, deși a sperat să „evadeze“ de la Al-Gharafa, în fereastra de transferuri din ianuarie, el a rămas, deocamdată, la formația din Doha și a început chiar să-i meargă bine.
Fostul star al FCSB-ului a și marcat, în prima sa partidă din 2026, după cum Sport.ro a arătat aici. Reușita sa s-a dovedit a fi decisivă în partida respectivă, iar Al-Gharafa e în fruntea clasamentului, în continuare, cu șanse mari la titlu. Acum însă vine un test mare de tot pentru Coman și colegii săi.
Cosmin Contra – Florinel Coman, în Dinamo – FCSB din Qatar
Joi, de la ora 18:30, Qatar Stars League programează confruntarea Al-Arabi – Al-Gharafa din etapa a 13-a. Partida îi va aduce față în față pe Cosmin Contra și Florinel Coman.
Echipa fostului selecționer e cea mai spectaculoasă din Qatar, la ora actuală! Asta pentru că, după venirea lui Contra în octombrie, Al-Arabi s-a ridicat de pe penultimul loc până pe 5, fiind la doar trei puncte de locul 2 acum! Sub comanda tehnicianului român, Al-Arabi a înregistrat cinci victorii și un egal, în cele șase partide din campionat.
Așadar, Al-Arabi – Al-Gharafa va reedita un Dinamo – FCSB pentru Contra și Coman, într-un meci care va fi intens mediatizat, atât în Qatar, cât și în România.