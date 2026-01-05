Pentru Florinel Coman (27 de ani) transferul la Al-Gharafa (Qatar) s-a transformat într-o poveste demnă de filmul „Ziua cârtiței“. Adică, un coșmar fotbalistic fără sfârșit!

Sport.ro a arătat aici ultima consecință a marginalizării lui Coman, la o formație din Orientul Mijlociu. Ajuns într-un moment critic al carierei sale, fostul star al FCSB-ului are, totuși, o consolare. În ultimele săptămâni, a început să primească mai multe minute de joc din partea antrenorului Pedro Martins. Ce-i drept, nu pentru acesta ar fi ajuns să-l aprecieze mai mult pe Coman, ci datorită unei situații conjuncturale. Pe scurt: la Al-Gharafa au fost foarte mulți absenți.

Fix această situație îl va ajuta pe Coman și în ceea ce privește prima partidă oficială a echipei din 2026. Potrivit presei din Qatar, Florinel are șanse mari, de a evolua, marți (ora 16:30, ora României), în confruntarea Umm Salal – Al-Gharafa din etapa a 12-a. Asta pentru că tunisianul Ferjani Sassi încă nu s-a întors din Maroc, unde s-a aflat cu naționala țării sale, la Cupa Africii pe Națiuni.

Florinel Coman, campion de iarnă cu Al-Gharafa

În ultima partidă din 2025, Florinel Coman s-a aflat pe teren într-un veritabil „măcel“, după cum Sport.ro a arătat aici. Vestea bună pentru Al-Gharafa, după acest dezastru fotbalistic, a fost că Al-Shamal, aflată pe 2, n-a reușit să profite de eșecul liderului. Pentru că, la rândul ei, a pierdut, dar în fața celor de la Al-Sadd Doha, scor 0-3.

Grație acestor rezultate, Al-Gharafa, echipa lui Coman, a devenit campioană de iarnă, în Qatar Stars League. La jumătatea drumului, formația din Doha are un avans de patru puncte față de locul 2. Al-Gharafa are șapte titluri în palmares, ultimul fiind cucerit, în sezonul 2009-2010.

