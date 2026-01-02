Coman, decizie catastrofală: „Clubul ăsta distruge jucătorii!“. Dezvăluiri incendiare din Qatar

Coman, decizie catastrofală: &bdquo;Clubul ăsta distruge jucătorii!&ldquo;. Dezvăluiri incendiare din Qatar Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

De când a părăsit România, semnând cu Al-Gharafa, cariera lui Florinel Coman (27 de ani) a intrat pe o pantă descendentă. Aflăm acum că și alți jucători au pățit același lucru, în trecut.

TAGS:
Florinel ComanQatarAbdulaziz HatimAl-Gharafa
Din articol

Florinel Coman are o singură șansă, în această iarnă! Să reușească „evadarea“ de sub comanda lui Pedro Martins, antrenorul care nu-l are la inimă, la Al-Gharafa!

Spre ghinionul său, de când a ajuns în Qatar, tehnicianul portughez a fost în funcție, la formația din Doha. Și Coman nu l-a convins cu adevărat niciodată. Motiv pentru care a și fost împrumutat, anul trecut, în februarie, la Cagliari. Dar la revenirea din Italia, în vară, Florinel tot de Pedro Martins a dat și, din nou, a fost marginalizat, la Al-Gharafa.

Cazul fostului star al FCSB-ului nu e însă unul izolat. Încă de anul trecut, un jurnalist arab a dezvăluit pentru Sport.ro că Florinel nu e ajutat deloc, la echipa cu care a semnat în Qatar. Acum, spusele ziaristului respectiv sunt confirmate și de un internațional foarte respectat în micuțul stat din zona Golfului Persic.

Abdulaziz Hatim: „Al-Gharafa? Marea mea greșeală!“

În Qatar, Abdulaziz Hatim, mijlocaș central de 35 de ani, e un star local. Cu 120 de selecții în prima reprezentativă, Hatim e o figură respectată, căpitan al celor de la Al-Rayyan, la ora actuală.

Invitat la o emisiune difuzată de un post local, Abdulaziz Hatim a vorbit extrem de dur de spre Al-Gharafa, liderul din Qatar Stars League, formație la care Coman a fost „îngropat“. Veteranul de 35 de ani a spus, răspicat, că Al-Gharafa are această „tradiție“ de a distruge carierele unor jucători!

Decizia pe care o regret cel mai mult în toată cariera mea de până acum? Transferul la Al-Gharafa! Dacă aveam abilitatea de a mă întoarce în timp, în mod cert, aș fi refuzat transferul la Al-Gharafa, un club care distruge jucătorii! După perioada petrecută aici însă, pot să spun că am luat cea mai bună decizie, atunci când am semnat cu Al-Rayyan“, a spus Abdulaziz Hatim.

Între 2015 și 2019, cât a stat la Al-Gharafa, mijlocașul arab a avut puține meciuri, comparativ la perioada petrecută la acest club: 89 de partide, 7 goluri, 6 pase de gol. Statisticile sale au explodat, pur și simplu, după transferul la Al-Rayyan! Aici, Hatim are deja 146 de meciuri, 16 goluri și 21 de pase de gol, începând din 2019.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!
Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!
Coman a rămas cu gura căscată: fază de cascadorii r&acirc;sului sub ochii lui Florinel, &icirc;n Qatar
Coman a rămas cu gura căscată: fază de cascadorii râsului sub ochii lui Florinel, în Qatar
Gigi Becali a dezvăluit ultima discuție cu Florinel Coman: &rdquo;&Icirc;l lasă &icirc;mprumut!&rdquo;
Gigi Becali a dezvăluit ultima discuție cu Florinel Coman: ”Îl lasă împrumut!”
ULTIMELE STIRI
Derby-ul rom&acirc;nesc din Emirate, ACUM pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă
Derby-ul românesc din Emirate, ACUM pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă
Următorul transfer pe &rdquo;bani grei&rdquo; din Superliga?! &rdquo;E unul dintre cei mai buni din campionat!&rdquo;
Următorul transfer pe ”bani grei” din Superliga?! ”E unul dintre cei mai buni din campionat!”
Nebunii frumoși din America de Sud: atacantul de 44 de ani a schimbat echipa, portarul de 45 de ani a semnat prelungirea!
Nebunii frumoși din America de Sud: atacantul de 44 de ani a schimbat echipa, portarul de 45 de ani a semnat prelungirea!
Fanii lui Dinamo au dat verdictul despre transferul lui Valentin Țicu! &rdquo;El a aflat ultimul că semnează&rdquo;
Fanii lui Dinamo au dat verdictul despre transferul lui Valentin Țicu! ”El a aflat ultimul că semnează”
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical



Recomandarile redactiei
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
Următorul transfer pe &rdquo;bani grei&rdquo; din Superliga?! &rdquo;E unul dintre cei mai buni din campionat!&rdquo;
Următorul transfer pe ”bani grei” din Superliga?! ”E unul dintre cei mai buni din campionat!”
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat &icirc;n judecată! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf perlele lui Becali: Nu știu ce a dorit d&acirc;nsul
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali: Dacă nu dă banii p&acirc;nă pe 31, un milion amendă! Ce clauză are Florinel Coman &icirc;n contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman &icirc;ncepe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gigi Becali, &icirc;n război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro &icirc;n plus pentru Florinel Coman
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol &icirc;n Qatar
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!