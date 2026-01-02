Coman, decizie catastrofală: „Clubul ăsta distruge jucătorii!“. Dezvăluiri incendiare din Qatar

Florinel Coman are o singură șansă, în această iarnă! Să reușească „evadarea“ de sub comanda lui Pedro Martins, antrenorul care nu-l are la inimă, la Al-Gharafa!
Spre ghinionul său, de când a ajuns în Qatar, tehnicianul portughez a fost în funcție, la formația din Doha. Și Coman nu l-a convins cu adevărat niciodată. Motiv pentru care a și fost împrumutat, anul trecut, în februarie, la Cagliari. Dar la revenirea din Italia, în vară, Florinel tot de Pedro Martins a dat și, din nou, a fost marginalizat, la Al-Gharafa.
Cazul fostului star al FCSB-ului nu e însă unul izolat. Încă de anul trecut, un jurnalist arab a dezvăluit pentru Sport.ro că Florinel nu e ajutat deloc, la echipa cu care a semnat în Qatar. Acum, spusele ziaristului respectiv sunt confirmate și de un internațional foarte respectat în micuțul stat din zona Golfului Persic.
Abdulaziz Hatim: „Al-Gharafa? Marea mea greșeală!“
În Qatar, Abdulaziz Hatim, mijlocaș central de 35 de ani, e un star local. Cu 120 de selecții în prima reprezentativă, Hatim e o figură respectată, căpitan al celor de la Al-Rayyan, la ora actuală.
Invitat la o emisiune difuzată de un post local, Abdulaziz Hatim a vorbit extrem de dur de spre Al-Gharafa, liderul din Qatar Stars League, formație la care Coman a fost „îngropat“. Veteranul de 35 de ani a spus, răspicat, că Al-Gharafa are această „tradiție“ de a distruge carierele unor jucători!
„Decizia pe care o regret cel mai mult în toată cariera mea de până acum? Transferul la Al-Gharafa! Dacă aveam abilitatea de a mă întoarce în timp, în mod cert, aș fi refuzat transferul la Al-Gharafa, un club care distruge jucătorii! După perioada petrecută aici însă, pot să spun că am luat cea mai bună decizie, atunci când am semnat cu Al-Rayyan“, a spus Abdulaziz Hatim.
Între 2015 și 2019, cât a stat la Al-Gharafa, mijlocașul arab a avut puține meciuri, comparativ la perioada petrecută la acest club: 89 de partide, 7 goluri, 6 pase de gol. Statisticile sale au explodat, pur și simplu, după transferul la Al-Rayyan! Aici, Hatim are deja 146 de meciuri, 16 goluri și 21 de pase de gol, începând din 2019.