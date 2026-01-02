Coman, decizie catastrofală: „Clubul ăsta distruge jucătorii!“. Dezvăluiri incendiare din Qatar

Florinel Coman are o singură șansă, în această iarnă! Să reușească „evadarea“ de sub comanda lui Pedro Martins, antrenorul care nu-l are la inimă, la Al-Gharafa!

Spre ghinionul său, de când a ajuns în Qatar, tehnicianul portughez a fost în funcție, la formația din Doha. Și Coman nu l-a convins cu adevărat niciodată. Motiv pentru care a și fost împrumutat, anul trecut, în februarie, la Cagliari. Dar la revenirea din Italia, în vară, Florinel tot de Pedro Martins a dat și, din nou, a fost marginalizat, la Al-Gharafa.

Cazul fostului star al FCSB-ului nu e însă unul izolat. Încă de anul trecut, un jurnalist arab a dezvăluit pentru Sport.ro că Florinel nu e ajutat deloc, la echipa cu care a semnat în Qatar. Acum, spusele ziaristului respectiv sunt confirmate și de un internațional foarte respectat în micuțul stat din zona Golfului Persic.

