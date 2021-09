Chelsea îl vrea pe noul star al Franței. "Monstrul din Ligue 1" va ajunge la Londra în 2022

Mijlocașul central are 21 de ani și costă 40 de milioane de euro.

Aurelien Tchouameni (21 ani), mijlocașul defensiv al lui AS Monaco, se află pe lista scurtă de transferuri a lui Chelsea. Jucătorul cu cetățenie franceză și cameruneză, care a jucat la Euro U21 din acest an și a debutat deja la seniori sub comanda lui Didier Deschamps, are 190cm înălțime și este caracterizat de selecționerul naționalei de tineret, Sylvain Ripoll, ca "un monstru care își rănește adversarul, urcă în atac, când este necesar, este la nivel înalt la toate capitolele, dar are o știință tactică peste medie".

Crescut la academia lui Bordeaux, el a fost transferat de Monaco, în ianuarie 2020, pentru 18 milioane de euro, și a strâns deja 53 de meciuri și 4 goluri pentru monegasci. Chelsea vrea să aibă prima opțiune de transfer pentru francez și să achite suma de transfer în vara lui 2022, pentru ca Tchouameni să poată evolua regulat în acest sezon și apoi să îi înlocuiască treptat pe Jorginho și Kante. Tchouameni a mai fost urmărit de Manchester United, Juventus, Liverpool și Arsenal, dar suma de 40 de milioane de euro cerută de Monaco nu a putut fi plătită în această vară, după ce bugetele au fost afectate de pandemia de coronavirus.

Pe postul lui, londonezii îi au pe Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacici și Saul Niguez (împrumutat cu opțiune de cumpărare de la Atletico Madrid), în timp ce împrumutați la alte echipe sunt Tiemoue Bakayoko (AC Milan), Billy Gilmour (Norwich) și Danny Drinkwater (Reading). Cele mai importante transferuri ale lui Chelsea din această vară sunt Romelu Lukaku (115 mil. euro / Inter Milano), Saul Niguez (5 mil. euro, împrumut + 40 mil. euro / Atletico Madrid) și Marcus Bettinelli (gratis / Fulham).