VIDEO Romelu Lukaku, omagiat de două legende de la Chelsea. Starul belgian a înscris în meciul de debut 

Starul belgian a deschis scorul în minutul 15, iar 20 de minute mai târziu, James a majorat diferența, stabilind scorul final al partidei.

Debutul spectaculos al lui Lukaku a fost remarcat de multă lume, printre care și două legende ale lui Chelsea. Didier Drogba și Michael Essien au postat pe conturile de Twitter mesaje de felicitare îndreptate spre atacantul belgian, fiind impresionați de atitudinea arătată pe teren.

London has always been blue ???? great start my People @RomeluLukaku9 @ChelseaFC #theprideoflondon???? https://t.co/FljAfpqdvt