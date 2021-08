Debutează Romelu Lukaku în partida cu Arsenal? Ce răspuns a oferit antrenorul celor de la Chelsea 

Thomas Tuchel a mărturisit că speră ca atacantul belgian să reprezinte pisea care lipsea din puzzle.

"Sperăm să fie pe teren duminică. Sperăm să fi e piesa care lipsește, dar în același timp încercăm să găsim soluții pentru problemele pe care le putem avea. Ne dorim să fim o echipă puternică.", a declarat Tuchel în cadrul unei conferințe de presă.

Thomas Tuchel gives an update on Romelu Lukaku and whether he will be involved for Chelsea this weekend in the London derby... pic.twitter.com/1svMMjH0kW