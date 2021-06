Didier Deschamps a vorbit despre EURO 2020 despre inceputirile carierei sale: "Am avut o oferta de la presedintele lui Monaco"

Didier Deschamps este unul dintre cei mai apreciati selectioneri din istoria Frantei.

A condus echipa catre triumful de la Cupa Mondiala 2018 si a ajuns pana in semifinalele EURO 2016, devenind un adevarat model pentru tinerii antrenori. Deschamps conduce nationala Frantei din 2012, cand a renuntat la Olympique. Marseille pentru a-i antrena pe "cocosii galici".

Inainte de a deveni selectioner, Didier a trecut pe la Monaco, Juventus si Marseille in cariera de antrenor. El a povestit, pentru Eurosport, cum a ajuns sa fie antrenorul lui Monaco.

"Decizia de a-mi renunta la cariera de jucator si a deveni antrenor a venit foarte repede. Am avut o oferta de la presedintele lui Monaco (Jean-Louis) Campora, care mi-a oferit timp pentru a reface echipa. A fost foarte rapid. Am avut cinci zile intre ultimul meu meci cu Valencia (din cariera de jucator) si inceputul meu ca antrenor la Monaco. Am fost pregatit pentru asta, dar a fost rapid. Am luat decizia de a-mi opri cariera pentru ca ar fi cedat corpul meu."

In 2004, Monaco ajungea pana in finala Ligii Campionilor, insa era invinsa de Porto cu 3-0. Totusi, acel sezon fantastic, in care Monaco elimina echipe precum Real Madrid sau Chelsea a fost unul decisiv pentru viitorul lui Deschamps:

"Jucatorii, ei sunt baza, pentru ca un antrenor nu este un magician. Am avut un grup de jucatori mai tineri, cu jucatori cu experienta care ar putea aduce un echilibru. Din partea mea, am avut doar ideile si tacticile de antrenor. Era important sa-mi dau seama ce am de facut sa-mi folosesc experienta. Nu am fost pregatiti sa ajungem in finala Ligii Campionilor, dar faptul ca Pierre Svara a devenit presedinte [in 2003] a fost un element important in existenta clubului".

