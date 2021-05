PSG castiga Cupa Frantei in fata lui Monaco, dupa o prestatie de exceptie a lui Mbappe! Ce a spus fotbalistul despre viitorul sau dupa meci

Atacantul francez a fost in forma maxima la finala Cupei Frantei.

Echipa antrenata de Mauricio Pochettino a reusit sa castige Cupa Frantei, in fata celor de la AS Monaco, 2-0, dupa o prestatie excelenta a lui Kylian Mbappe, care a pasat la primul gol, venit dupa o greseala mare a unui jucator advers, care a incercat sa-l dribleze pe atacant, insa i-a oferit mingea in situatie de 1 contra 1 cu portarul, acesta pasandu-i lui Mauro Icardi care a inscris cu poarta goala.

Cel de-al doilea gol a fost unul venit pe "filiala" Di Maria - Mbappe, argentianul reusind sa dribleze mai multi jucatori adversi, dupa care a pasat filtrant pentru francez, care l-a invins pe Majecki cu o scarita superba cu piciorul stang, practic punand capat finalei.

Dupa meci, Mbappe a fost intrebat de jurnalistii francezi despre viitorul sau, insa, fotbalistul s-a rezumat prin a spune "vom vedea, nimic nu este batut in cuie". PSG inca mai spera ca va castiga si campionatul, insa pentru asta au nevoie ca Lille sa se incurce in ultima etapa, contra celor de la Angers, in deplasare, iar parizienii trebuie sa invinga la Brest.