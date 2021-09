„Nu am mai fost cu mintea la Milano”. Dezvăluirile lui Lukaku înainte ca Chelsea să plătească 115 milioane de euro pe el

Romelu Lukaku a mărturisit ce l-a determinat să semneze cu Chelsea.

După două sezoane excelente, în care a marcat 64 de goluri în 95 de meciuri, oferind și 16 pase decisive, Romelu Lukaku (28 ani) a decis să se despartă de Inter Milano. Campionul în Serie A din 2021 a ales să se întoarcă la Chelsea după 10 ani.

Cu toate că a declarat că se simte extraordinar la Milano, atacantul a recunoscut că a cedat când a văzut cât de dorit este de Thomas Tuchel, Chelsea achiziționându-l cu 115 milioane de euro.

Lukaku: „Vreau să plec doar pentru că este Chelsea”



„Când Chelsea a făcut a treia ofertă, am știut că e ceva serios și nu am mai fost cu mintea la Milano. Chelsea a oferit 110 milioane de euro plus Zappacosta, dar Inter a refuzat. Așa că i-am spus lui Inzaghi: „Inter m-a scos din rahat, dar vreau să plec doar pentru că este Chelsea”, a dezvăluit Lukaku, potrivit football.london.

Revenirea la Chelsea a fost cu succes pentru Lukaku. Acesta a marcat în primul meci, contra lui Arsenal, 2-0, și a bifat primul gol în tricoul echipei londoneze. În primul mandat la clubul patronat de Abramovici, jucătorul nu a izbutit să înscrie. De altfel, Thomas Tuchel și-a manifestat entuziasmul că Lukaku face parte din lotul său, chiar după victoria împotriva „tunarilor”.

Tuchel: „Nu cred că cineva vrea să joace împotriva lui Lukaku”



„Nu cred că cineva vrea să joace împotriva lui. Fizicul, puterea sa, abilitatea de a ataca spațiile, ne dau o altă dimensiune. Este treaba noastră să nu ne pierdem forța, puterea de muncă și intensitatea asupra mingii.

Trebuie să aducem totul împreună. Nu e doar despre calitățile lui Romelu, este pachetul care devine foarte promițător pentru noi”, a declarat Thomas Tuchel după victoria cu Arsenal, 2-0.