Detalii de ultimă oră despre transferul lui Griezmann la Atletico Madrid! Anunțul făcut de presa internațională 

23:09 Fabrizio Romano vine cu noi detalii legate de transferul lui Griezmann la Atletico Madrid. Barcelona și madrilenii au ajuns la un acord.

„Antoine Griezmann înapoi la Atletico Madrid! Întelegerea cu Barcelona este completă. Împrumut până în iunie 2020 cu opțiune de cumpărare de 40 de milioane de euro”, anunță italianul.

Antoine Griezmann back to Atletico Madrid, HERE WE GO! Agreement now completed with Barcelona. Loan until June 2022 with buy option for €40m. ⚪️???? #Atleti #DeadlineDay

Griezmann has agreement for two years contract plus one option. He’s BACK at Atléti. Shocking move of the day. pic.twitter.com/kBQAkgQyLt