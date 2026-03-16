Chelsea vrea să-l achiziționeze pe Rayane Messi

Chelsea este favorită să-l transfere pe tânărul atacant francez Rayane Messi, care este sub contract cu formația Neom SC, ocupanta locului al optulea din Saudi Pro League, unde a fost împrumutat de Strasbourg. La clubul saudit este antrenat de Christophe Galtier și este coleg cu stranieri cu nume, precum Alexandre Lacazette, Ahmed Hegazi, Marcin Bulka, Said Benrahma sau Abdoulaye Doucoure.

După ce a apărut interes din partea unor cluburi importante europene, printre care Bayern Munchen, FC Barcelona sau Paris Saint-Germain, oficialii londonezilor au grăbit procesul de achiziționare a talentatului internațional U19, în condițiile în care Racing Club de Strasbourg Alsace este deținut tot de consoțiul BlueCo și a devenit o echipă-satelit și un adevărat poligon de încercare pentru talentele clubului din Premier League.

În ultimii doi ani, căpitanul Mamadou Sarr (14 milioane de euro) a ajuns pe Stanford Bridge, în timp ce Mathis Amougou (14 milioane de euro), Diego Moreira (8.5 milioane de euro), Ben Chilwell, Ishe Samuels-Smith, Aaron Anselmino, Mike Penders, Kendry Paez, David Datro Fofana, Djordje Petrovic, Caleb Wiley, Andrey Santos și Angelo a trecut definitiv sau sub formă de împrumut la formația din Ligue 1.

Are două meciuri pentru Strasbourg, în Cupa Franței

Rayane Messi Tanfouri (18 ani / 175 cm) este născut la Sevres (Ile-de-France) din tată de origine sudaneză cu pașaport camerunez și mamă provenită din Tunisia. El s-a format la juniorii cluburilor FC Chaville, FC Versailles, INF Clairefontaine și Dijon Football Cote d'Or.

La nivel de seniori a evoluat pentru Dijon B (2023-2024), Dijon (2024), Strasbourg B (2024), Strasbourg (2024 / 2 meciuri în Coupe de France, în sezonul 2024-2025), Pau FC (2025 / împrumutat) și Neom Sports Club (2026 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Franței (U16, U17, U19) și este cunoscut pentru tehnica deosebită și viteza explozivă. Poate juca ca extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 1 milion de euro.

