Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

FCSB se află în căutarea unui nou antrenor, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep, iar Elias Charalambous ezită să ofere un răspuns afirmativ.

FCSB poate continua cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica până la finalul play-out-ului. În schimb, la barajul de Conference League, campioana este obligată să aibă pe bancă un antrenor cu licență Pro.

Presa din Scoția scrie despre posibila sosire a lui Massimo Donati la FCSB

Gigi Becali a transmis că va încerca să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la FCSB măcar pentru meciurile de baraj. În paralel, Mihai Stoica a creionat o listă scurtă cu alți antrenori străini care ar putea prelua echipa din această lună.

Pe această listă s-ar afla și Massimo Donati (45 de ani), italianul care a lucrat ultima dată la Sampdoria, în Serie B, dar care a avut o carieră mult mai spectaculoasă ca jucător: peste 300 de meciuri în Serie A la Atalanta, Milan, Parma, Torino, Messina, Bari sau Palermo.

Vestea a fost comentată și de The Scottish Sun, având în vedere că Donati a fost jucătorul lui Celtic în perioada 2007-2009, iar primii pași în antrenorat i-a făcut la Kilmarnock, în sezonul 2019/2020.

"Fostul star al lui Celtic, pe lista scurtă a antrenorilor care pot prelua fosta campioană a Europei. O mutare șoc", au titrat scoțienii de la The Scottish Sun.

The Scottish Sun amintește însă despre ultimele mandate neconvingătoare a lui Donati, de la Kallithea (Grecia) și Sampdoria (Italia).

"Fostul mijlocaș de la Milan și-a început cariera ca secund al lui Angelo Alessio la Kilmarnock, iar ulterior a devenit principal în Serie D, la Legnago Salus.

Totuși, ultimele două sale experiențe s-au încheiat cu demiteri: atât în Grecia, la Kallithea, cât și în Serie B, la Sampdoria, după un mandat de doar patru luni.

Donati este acum dornic să revină în antrenorat și ar putea prelua FCSB, care caută un nou antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia", au mai scris scoțienii.

  • La Sampdoria, Massimo Donati a antrenat în perioada iulie-octombrie 2025. A fost demis după doar 9 meciuri în care a înregistrat o singură victorie, două remize și șase eșecuri.
Gigi Becali: "Îl voi suna pe Charalambous cu 3-4 zile înainte de baraj"

Ținta numărul 1 a campioanei este Elias Charalambous, antrenorul cipriot care a câștigat două titluri în mandatul de trei ani de la FCSB, însă cipriotul e refuzat, cel puțin în primă fază.

Gigi Becali a anunțat că îl va contacta personal, înaintea barajului, pe Elias Charalambous pentru a-i propune să preia echipa.

"Lui Charalambous îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de a începe primul baraj. Lui Botoșani și Csikszereda îi dăm 200 la 0. 300 la 0! Dar după avem barajul cu Dinamo, Rapid, care o fi. Îl voi suna eu și îi voi spune: 'Am nevoie de tine două meciuri sau un meci. Vreau să vii să mă ajuți pentru că așa cere regulamentul. Un meci pe bancă și poți să pleci'. Normal că poate continua, dar eu mă refer dacă nu vrea.

Nu m-a mirat că a refuzat. E și el orgolios pentru că n-am vorbit eu cu el și n-am insistat. El a venit la masă aici, l-a invitat Teia Sponte. Eu eram cu niște călugări, făceam niște perfuzii. I-am zis că nu pot să vin. El probabil s-a simțit supărat că de ce n-am venit eu să-l cer. Eu i-am zis că n-am nevoie acum. Când voi avea nevoie, îl voi suna eu. Eu am nevoie peste două săptămâni.

MM are mulți pe listă, nu numai unul. Și MM, și eu, mesajele primite de la impresari, care spun că antrenorii respectivi corespund cerințelor FCSB. Numai cu condiția să nu spun echipa înainte", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după Csikszereda - FCSB 1-0.

