Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

FCSB poate continua cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica până la finalul play-out-ului. În schimb, la barajul de Conference League, campioana este obligată să aibă pe bancă un antrenor cu licență Pro.

Presa din Scoția scrie despre posibila sosire a lui Massimo Donati la FCSB

Gigi Becali a transmis că va încerca să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la FCSB măcar pentru meciurile de baraj. În paralel, Mihai Stoica a creionat o listă scurtă cu alți antrenori străini care ar putea prelua echipa din această lună.

Pe această listă s-ar afla și Massimo Donati (45 de ani), italianul care a lucrat ultima dată la Sampdoria, în Serie B, dar care a avut o carieră mult mai spectaculoasă ca jucător: peste 300 de meciuri în Serie A la Atalanta, Milan, Parma, Torino, Messina, Bari sau Palermo.

Vestea a fost comentată și de The Scottish Sun, având în vedere că Donati a fost jucătorul lui Celtic în perioada 2007-2009, iar primii pași în antrenorat i-a făcut la Kilmarnock, în sezonul 2019/2020.

"Fostul star al lui Celtic, pe lista scurtă a antrenorilor care pot prelua fosta campioană a Europei. O mutare șoc", au titrat scoțienii de la The Scottish Sun.

The Scottish Sun amintește însă despre ultimele mandate neconvingătoare a lui Donati, de la Kallithea (Grecia) și Sampdoria (Italia).

"Fostul mijlocaș de la Milan și-a început cariera ca secund al lui Angelo Alessio la Kilmarnock, iar ulterior a devenit principal în Serie D, la Legnago Salus.

Totuși, ultimele două sale experiențe s-au încheiat cu demiteri: atât în Grecia, la Kallithea, cât și în Serie B, la Sampdoria, după un mandat de doar patru luni.

Donati este acum dornic să revină în antrenorat și ar putea prelua FCSB, care caută un nou antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia", au mai scris scoțienii.