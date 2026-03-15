Inițial, partida trebuia să se joace pe 27 martie la Doha, însă planul a fost schimbat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Ulterior, UEFA a propus ca meciul să aibă loc pe „Santiago Bernabeu” din Madrid, stadionul „Galacticilor”.

Argentina vrea teren neutru

Propunerea nu este însă acceptată de federația sud-americană. Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA), condusă de Claudio Tapia, insistă ca meciul să se dispute pe teren neutru, iar o variantă preferată ar fi „Stadio Olimpico” din Roma. Alte opțiuni luate în calcul ar fi stadioane din Anglia sau Portugalia.

Potrivit presei din Argentina și Spania, ultima propunere este ca partida să aibă loc pe 31 martie, pe teren neutru. În caz contrar, meciul ar putea fi anulat.

„Finalissima” e un meci oficial de fotbal intercontinental, organizat o dată la patru ani, între campioana Europei (câștigătoarea Campionatului European UEFA - EURO) și campioana Americii de Sud (câștigătoarea Copa America, organizată de CONMEBOL).

Ediția din 2022 s-a desfășurat pe 1 iunie, pe stadionul „Wembley” din Londra, unde s-au întâlnit Italia (câștigătoarea UEFA Euro 2020) și Argentina (câștigătoarea Copa America 2021). Argentina a câștigat categoric, scor 3-0.