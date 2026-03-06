GALERIE FOTO Lionel Messi a mers la Casa Albă și s-a întâlnit cu Donald Trump! Imaginile momentului

Lionel Messi a mers la Casa Albă și s-a întâlnit cu Donald Trump! Imaginile momentului Fotbal extern
Lionel Messi s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la Casa Albă. 

Superstarul argentinian și Inter Miami, echipa la care evoluează Leo Messi, a mers la Casa Albă, unde au fost întâmpinați chiar de Donald Trump.

Lionel Messi s-a întâlnit cu Donald Trump

Echipa lui Lionel Messi a ajuns în fața ”celui mai puternic om din lume” după ce Inter Miami a câștigat MLS Cup și, așa cum era de așteptat, întreaga atenție s-a concentrat asupra campionului mondial.

După ce au fost întâmpinați de oficiali de la Casa Albă și jurnaliști, cei de la Inter Miami s-a întâlnit cu Donald Trump. Leo Messi a fost cel care i-a oferit președintelui american tricoul echipei și un trofeu cu o minge roz, culoarea clubului.

În timpul discursului său, Trump i-a întrebat pe cei prezenți: ”Cine e mai bun? Messi sau Pele?”. Președintele SUA este un mare fan al legendarului fotbalist brazilian, însă toți cei prezenți au scandat la unison numele argentinianului.

Apoi, Donald Trump a transmis că este onorat să îl aibă invitat la Casa Albă pe Lionel Messi, după ce, în urmă cu câteva luni, Cristiano Ronaldo a fost invitatul președintelui Statelor Unite.

Este o onoare specială pentru mine să pot spune ceea ce niciun alt președinte american n-a putut până acum: ’Bun venit la Casa Albă, Lionel Messi’”, a spus Trump.

