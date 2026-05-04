Aflat la primul său sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori, Chivu a reușit imposibilul și a transformat-o pe Inter în campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Cristi Chivu, criticat dur în Italia după ce Inter a devenit campioană

Performanța sa a impresionat întreaga Italie, iar marile publicații din ”Cizmă” au scris elogii pentru antrenorul român.

Cu toate acestea, în perioada petrecută la Inter, Chivu și-a creat și ”dușmani”. Unul dintre ei este cunoscutul jurnalist Giancarlo Padovan, care, într-un editorial scris pentru Il Messaggero Veneto, l-a desființat pe antrenorul român și a explicat motivul pentru care, în opinia sa, Chivu nu are niciun merit pentru ”Scudetto”.

Padovan crede că Cristi Chivu nu a îmbunătățit cu nimic jocul lui Inter și a preferat să păstreze sistemul implementat de Simone Inzaghi la echipă.

De altfel, editorialistul susține că succesul lui Inter a fost ”provocat” de accidentările numeroase pe care le-au suferit cei de la Napoli, principala contracandidată la titlu a nerazzurrilor și a ținut să menționeze că Antonio Conte este un antrenor mult mai bun decât tehnicianul român.

”Echipa lui Conte a ajuns, în acest sezon, la cifra record de treizeci și opt de accidentări, care au obligat-o mai întâi să încetinească, apoi să ridice steagul alb cu mult înainte de final. Conte, este aproape banal să o mai spunem, influențează și valorează de două ori mai mult decât Chivu, dar chiar și el a putut face puțin cu rezervele rezervelor sale”, a notat Padovan.

Jurnalistul spune că în acest sezon, Inter a fost ”salvată” de sclipirile unor jucători și nu de tactica implementată de Chivu, care, însă, nu au mai reușit să îl ajute pe antrenorul român și în Champions League, atunci când Inter a fost eliminată în șaisprezecimile de finală de către Bodo/Glimt.

”Când Inter s-a aflat în dificultate în cele mai grele meciuri, au fost individualitățile cele care au salvat echipa de la situații jenante, niciodată grupul și cu siguranță nu ideile lui Chivu. Dovadă sunt dubla confruntare cu Como, returul din campionat și cel din Cupa Italiei, când, conduși cu două goluri, au fost salvați de cei mai buni jucători ai lor și de căderea adversarilor.

Inter, finalistă Champions League anul trecut și acum trei ani, a fost eliminată de formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off, după cinci înfrângeri în sezonul regulat. Bodo a câștigat de două ori, acasă și la Milano, făcându-i pe nerazzurri să roșească. Modestia lui Chivu s-a văzut tocmai în aceste meciuri, care au costat clubul aproape optzeci de milioane”, a încheiat Padovan.