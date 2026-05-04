GALERIE FOTO Begu nu, Ruse da: primele rezultate ale României în turneul WTA 1000 de la Roma, ediția 2026

Begu nu, Ruse da: primele rezultate ale României în turneul WTA 1000 de la Roma, ediția 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse a ajuns în finala calificărilor turneului WTA 1000 de la Roma.

TAGS:
Gabriela RuseIrina BeguTenis WTAWTA Roma
Din articol

Sezonul de zgură a ajuns în etapa de urgență dinaintea turneului de mare șlem care îl încheie, întrecerea de la Roland Garros.

Zilele se scurg cu rapiditate, înainte de cea mai așteptată competiție pe zgură, iar, de la Madrid, calendarul WTA a ajuns în capitala Italiei.

Irina Begu, eșec dătător de speranță, în al doilea meci jucat de la revenire

La Foro Italico, Irina Begu (35 de ani, 184 WTA) a jucat al doilea meci oficial avut în ultimele nouă luni. După un eșec cu Laura Siegemund, în turneul propriu-zis de la Madrid, a venit o partidă chiar mai dificilă, cu Anastasia Potapova (38 WTA) - principala favorită în calificări, venită după o semifinală jucată în Spania, împotriva ulterioarei campioane, Marta Kostyuk.

Sportiva cu cetățenie austriacă, născută în Rusia, a obținut calificarea în finala preliminariilor, în 87 de minute, scor 6-1, 7-5. Setul secund i-a oferit Irinei Begu suficiente motive de speranță, jucătoarea din București conducând cu 3-0 și 4-2 la game-uri.

Irina Begu

  • Irina begu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A doua favorită în calificări, Gabriela Ruse, victorie în mai puțin de o oră

Gabriela Ruse (28 de ani, 67 WTA), în schimb, a reușit să treacă mai departe, după un duel cu franțuzoaica Oceane Dodin (29 de ani, 517 WTA).

Ruse nu a avut nevoie nici măcar de o oră petrecută pe teren, impunându-se în 57 de minute, scor 6-1, 6-3.

Patru break-uri a obținut românca pe serviciul oponentei, pe când Dodin nu a reușit niciun game pe serva româncei.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nou record pe piața valutară: euro depășește 5,19 lei cu o zi înaintea votului moțiunii de cenzură
Nou record pe piața valutară: euro depășește 5,19 lei cu o zi înaintea votului moțiunii de cenzură
ULTIMELE STIRI
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“
Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma
Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"



Recomandarile redactiei
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“
Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Cristi Balaj a analizat faza controversată care a decis Universitatea Craiova - Dinamo: ”Trebuia să fie ofsaid”
Cristi Balaj a analizat faza controversată care a decis Universitatea Craiova - Dinamo: ”Trebuia să fie ofsaid”
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat încă din primul tur la Jocurile Olimpice
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat încă din primul tur la Jocurile Olimpice
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

stirileprotv ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!