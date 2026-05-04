Sezonul de zgură a ajuns în etapa de urgență dinaintea turneului de mare șlem care îl încheie, întrecerea de la Roland Garros.

Zilele se scurg cu rapiditate, înainte de cea mai așteptată competiție pe zgură, iar, de la Madrid, calendarul WTA a ajuns în capitala Italiei.

Irina Begu, eșec dătător de speranță, în al doilea meci jucat de la revenire

La Foro Italico, Irina Begu (35 de ani, 184 WTA) a jucat al doilea meci oficial avut în ultimele nouă luni. După un eșec cu Laura Siegemund, în turneul propriu-zis de la Madrid, a venit o partidă chiar mai dificilă, cu Anastasia Potapova (38 WTA) - principala favorită în calificări, venită după o semifinală jucată în Spania, împotriva ulterioarei campioane, Marta Kostyuk.

Sportiva cu cetățenie austriacă, născută în Rusia, a obținut calificarea în finala preliminariilor, în 87 de minute, scor 6-1, 7-5. Setul secund i-a oferit Irinei Begu suficiente motive de speranță, jucătoarea din București conducând cu 3-0 și 4-2 la game-uri.