Următoarea ediție Finalissima va avea loc în 2030

Finalissima dintre Argentina și Spania, meci care trebuia să pună față în față campioana sud-americană și campioana europeană și care era programat inițial pe 27 martie, a fost anulat oficial, după ce nu s-a ajuns la un acord privind noua locație.

Confruntarea epică dintre câștigătoarele Copa America 2024 și Euro 2024 trebuia să se dispute pe Lusail Stadium din Lusail din Qatar, dar țara din Orientul Mijlociu se află sub bombardament din partea Iranului, după ce mai multe baze militare locale au fost folosite pentru atacul devastator asupra regimului ayatollahului Ali Khamenei.

Argentina a refuzat să joace meciul pe arena "Santiago Bernabeu" din Madrid, Spania a refuzat să joace pe 31 martie pe un stadion din Italia, iar UEFA și CONMEBOL nu au ajuns la un acord pentru o altă locație, așa că această ediție a fost anulată. Următoarea ediție va avea loc abia în 2030, urmând să pună față în față câștigătoarele Euro 2028 și Copa America 2028.

Spania mai caută încă un adversar, Argentina va juca cu Honduras

În locul Finalissima 2026, reprezentativa Spaniei a anunțat că va juca un amical cu Serbia. De asemenea, meciul amical cu Egipt, care trebuia să aibă loc tot pe stadionul Lusail din Doha, pe 30 martie, a fost anulat, iar Real Federacion Espanola de Futbol (RFEF) caută acum un alt adversar. Acesta va fi dificil de găsit, în condițiile în care perioada respectivă este o pauză oficială în calendarul FIFA și majoritatea echipelor naționale au programat meciuri cu mai multe luni înainte.

De cealaltă parte, Asociacion del Futbol Argentino (AFA) se află în discuții avansate pentru organizarea unui meci de pregătire în SUA pentru Leo Messi&co., urmând să întâlnească Hondurasul, cel mai probabil, pe unul dintre stadioanele din Kansas City (Sporting Park / 18.491 locuri / David Booth Kansas Memorial Stadium - 52.530 locuri / Arrowhead Stadium - 76.416 locuri), în funcție de cererea de bilete.

