Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Inter are nevoie de doar un punct în partida cu Parma, de duminică seară, pentru a sărbători câștigarea titlului, cu trei runde înainte de final.

Federico Cherubini: "Noi suntem aici datorită lui Chivu, iar Chivu este aici datorită nouă"

În fața lui Cristi Chivu este chiar fosta sa echipă, Parma, care i-a oferit o șansă în premieră, anul trecut, de a antrena la nivel de seniori. Românul și-a îndeplinit misiunea, a salvat echipa de la retrogradare, iar în vară a făcut un pas uriaș, la Inter Milano.

Înaintea meciului de pe "Giuseppe Meazza", despre Chivu a vorbit și Federico Cherubini. Directorul sportiv al Parmei a spus că românul a ajuns în postura de campion al Italiei cu Inter datorită încrederii pe care Parma i-a oferit-o, în a doua jumătate a sezonului trecut.

"Am încercat întotdeauna să fim curajoși, mi se pare ceva esențial. Cu Cristian și Cuesta (n.r - Carlos Cuesta, antrenorul de 30 de ani numit de Parma după plecarea lui Chivu), situația a fost destul de simplă. Structura noastră permite provocări de acest tip, care sunt pe placul patronilor.

Cu siguranță suntem acum aici datorită finalului de sezon pe care Cristian l-a avut la noi. De asemenea, și el este acum aici datorită deciziei noastre.

Sperăm să le amânăm puțin sărbătoare. Pentru noi e important să demonstrăm în meciuri atât de importante ca acesta", a spus Cherubini, la DAZN.

Înainte de experiența de la Parma, Cristi Chivu antrenase doar la grupele de juniori ale lui Inter Milano, acolo unde a cucerit și un titlu în campionatul Primavera.