Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: &quot;Ești aici datorită nouă&quot; Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu se pregătește să sărbătorească primul titlu din cariera de antrenori la nivel de seniori. Chiar în Serie A, pe banca lui Inter Milano.

TAGS:
Federico CherubiniInter Milanocristi chivu
Din articol

Inter are nevoie de doar un punct în partida cu Parma, de duminică seară, pentru a sărbători câștigarea titlului, cu trei runde înainte de final.

Federico Cherubini: "Noi suntem aici datorită lui Chivu, iar Chivu este aici datorită nouă"

În fața lui Cristi Chivu este chiar fosta sa echipă, Parma, care i-a oferit o șansă în premieră, anul trecut, de a antrena la nivel de seniori. Românul și-a îndeplinit misiunea, a salvat echipa de la retrogradare, iar în vară a făcut un pas uriaș, la Inter Milano.

Înaintea meciului de pe "Giuseppe Meazza", despre Chivu a vorbit și Federico Cherubini. Directorul sportiv al Parmei a spus că românul a ajuns în postura de campion al Italiei cu Inter datorită încrederii pe care Parma i-a oferit-o, în a doua jumătate a sezonului trecut.

"Am încercat întotdeauna să fim curajoși, mi se pare ceva esențial. Cu Cristian și Cuesta (n.r - Carlos Cuesta, antrenorul de 30 de ani numit de Parma după plecarea lui Chivu), situația a fost destul de simplă. Structura noastră permite provocări de acest tip, care sunt pe placul patronilor.

Cu siguranță suntem acum aici datorită finalului de sezon pe care Cristian l-a avut la noi. De asemenea, și el este acum aici datorită deciziei noastre.

Sperăm să le amânăm puțin sărbătoare. Pentru noi e important să demonstrăm în meciuri atât de importante ca acesta", a spus Cherubini, la DAZN.

Înainte de experiența de la Parma, Cristi Chivu antrenase doar la grupele de juniori ale lui Inter Milano, acolo unde a cucerit și un titlu în campionatul Primavera.

Fanii lui Inter, pregătiți să sărbătorească titlul 21

  • Fani inter parma inainte 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Giuseppe Marotta: "Chivu poate rămâne la Inter timp de mulți ani. Am fi mândri dacă s-ar întâmpla asta"

Înainte de joc, Giuseppe Marotta și-a făcut și el apariția la DAZN, unde a vorbit pe larg despre sezonul excelent al lui Cristi Chivu. Președintele lui Inter a vorbit despre dorința clubului de a-l avea "timp de mulți ani" pe antrenorul român.

"Am fost optimiști în legătură cu Chivu încă de la început. Îl cunoșteam bine pentru că a lucrat cu noi și la echipele de tineret. Nu mă așteptam la un sezon atât de bun - cu toate că există acea mică bilă neagră legată de eliminarea din Champions League, însă și ea face parte din sport.

Cred că poate rămâne cu noi timp de mulți ani și am fi mândri dacă s-ar întâmpla asta pentru că a plecat de la noi, de la echipele de juniori. Ar fi un motiv în plus de mândrie pentru întregul club.

Alegerea lui Chivu cu siguranță nu a fost una la întâmplare pentru că avea toate calitățile necesare. Nu am avut niciodată dubii în privința sa, iar acum are un sezon extraordinar", a spus Marotta.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Drăgușin, în delir: Tottenham a „decolat“ și e în fața unei salvări ca-n filme!
Drăgușin, în delir: Tottenham a „decolat“ și e în fața unei salvări ca-n filme!
Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, pe Sport.ro | Oltenii fac un pas important către titlu după un meci spectaculos
Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, pe Sport.ro | Oltenii fac un pas important către titlu după un meci spectaculos
Olympique Lyon - Rennes, GOLUL SEZONULUI ACUM pe VOYO! Luptă aprigă pentru Champions League în Ligue 1
Olympique Lyon - Rennes, GOLUL SEZONULUI ACUM pe VOYO! Luptă aprigă pentru Champions League în Ligue 1
Inter - Parma, GOOOOOL pentru titlu ACUM! Ziua cea mare pentru Chivu, 75.000 de fani prezenți pe stadion pentru sărbătoare
Inter - Parma, GOOOOOL pentru titlu ACUM! Ziua cea mare pentru Chivu, 75.000 de fani prezenți pe stadion pentru sărbătoare
Aston Villa - Tottenham 1-2 a fost pe VOYO: Drăgușin și ai lui, victorie mare în meciul „supraviețuirii“
Aston Villa - Tottenham 1-2 a fost pe VOYO: Drăgușin și ai lui, victorie mare în meciul „supraviețuirii“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, pe Sport.ro | Oltenii fac un pas important către titlu după un meci spectaculos
Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, pe Sport.ro | Oltenii fac un pas important către titlu după un meci spectaculos
Inter - Parma, GOOOOOL pentru titlu ACUM! Ziua cea mare pentru Chivu, 75.000 de fani prezenți pe stadion pentru sărbătoare
Inter - Parma, GOOOOOL pentru titlu ACUM! Ziua cea mare pentru Chivu, 75.000 de fani prezenți pe stadion pentru sărbătoare
Louis Munteanu, ca în vremurile bune! A doua etapă cu gol marcat în MLS
Louis Munteanu, ca în vremurile bune! A doua etapă cu gol marcat în MLS
Imagini cu puternic impact emoțional! Fotbalistul, scos pe targă la Universitatea Craiova - Dinamo
Imagini cu puternic impact emoțional! Fotbalistul, scos pe targă la Universitatea Craiova - Dinamo
Aston Villa - Tottenham 1-2 a fost pe VOYO: Drăgușin și ai lui, victorie mare în meciul „supraviețuirii“
Aston Villa - Tottenham 1-2 a fost pe VOYO: Drăgușin și ai lui, victorie mare în meciul „supraviețuirii“
Alte subiecte de interes
Președintele Parmei a anunțat ce se întâmplă cu Dennis Man: ”Pot exista condiții favorabile!”
Președintele Parmei a anunțat ce se întâmplă cu Dennis Man: ”Pot exista condiții favorabile!”
Președintele Parmei și-a amintit de Cristi Chivu și l-a comparat cu noul antrenor: ”Nu are legătură experiența trăită cu el!”
Președintele Parmei și-a amintit de Cristi Chivu și l-a comparat cu noul antrenor: ”Nu are legătură experiența trăită cu el!”
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!