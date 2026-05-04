Cristi Chivu (45 de ani) intră definitiv în istoria clubului Internazionale Milano, după un singur sezon petrecut pe banca tehnică a nerazzurrilor.

Antrenorul reșițean a reușit o performanță care nu mai fusese atinsă în ultimii 88 de ani: a reușit să câștige titlul de campion național, în Italia, cu Inter, din postura de antrenor, după ce semnase această victorie și în cariera de fotbalist.

Uriașa performanță a mai fost atinsă numai de Armando Castellazzi, în sezonul interbelic, 1937-1938. În lotul antrenat de Castellazzi se regăsea marele Giuseppe Meazza, dublu campion mondial și triplu câștigător, în campionatul italian de fotbal.

Însă nici măcar omul care oferă numele stadionului pe care Inter Milano dispută jocurile de acasă nu a putut ce a reușit deja Cristi Chivu, călcându-i pe urme lui Jose Mourinho și devenind campion cu Inter, în prima stagiune petrecută ca antrenor.

Giuseppe Meazza a strâns 77 de meciuri ca antrenor al lui Internazionale Milano, înregistrând o medie de 1,3 puncte per meci.

De partea apropiată a istoriei, Cristi Chivu are o medie de 2,11 puncte per partidă, ca antrenor al Interului, după 54 de meciuri în care a fost tehnician.