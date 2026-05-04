GALERIE FOTO Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie

Marcu Czentye
Cristi Chivu a intrat profund în istoria clubului Internazionale Milano, indiferent de ce va face pe banca nerazzurrilor, în continuare.

Cristi Chivu (45 de ani) intră definitiv în istoria clubului Internazionale Milano, după un singur sezon petrecut pe banca tehnică a nerazzurrilor.

Antrenorul reșițean a reușit o performanță care nu mai fusese atinsă în ultimii 88 de ani: a reușit să câștige titlul de campion național, în Italia, cu Inter, din postura de antrenor, după ce semnase această victorie și în cariera de fotbalist.

Cristi Chivu, aproape unic în istoria Interului: a luat titlul ca fotbalist și ca antrenor, performanță neatinsă din 1938

Uriașa performanță a mai fost atinsă numai de Armando Castellazzi, în sezonul interbelic, 1937-1938. În lotul antrenat de Castellazzi se regăsea marele Giuseppe Meazza, dublu campion mondial și triplu câștigător, în campionatul italian de fotbal.

Însă nici măcar omul care oferă numele stadionului pe care Inter Milano dispută jocurile de acasă nu a putut ce a reușit deja Cristi Chivu, călcându-i pe urme lui Jose Mourinho și devenind campion cu Inter, în prima stagiune petrecută ca antrenor.

Giuseppe Meazza a strâns 77 de meciuri ca antrenor al lui Internazionale Milano, înregistrând o medie de 1,3 puncte per meci.

De partea apropiată a istoriei, Cristi Chivu are o medie de 2,11 puncte per partidă, ca antrenor al Interului, după 54 de meciuri în care a fost tehnician.

Cu zece victorii, zece înfrângeri și trei egaluri, în primele douăzeci și trei de partide jucate contra unor grupări importante din Italia, Spania, Anglia sau Norvegia, Cristian Chivu are un golaveraj de +7 - cu 42 de goluri înscrise și 35, încasate - în meciurile enumerate mai jos.

Chivu și Inter au ajuns la golaveraj pozitiv, în meciurile importante

  • Juventus - Inter 4-3
  • Roma - Inter 0-1
  • Napoli - Inter 3-1
  • Inter - Lazio 2-0
  • Inter - AC Milan 0-1
  • Atletico Madrid - Inter 2-1
  • Inter - Como 4-0
  • Inter - Liverpool 0-1
  • Bologna - Inter 2-1 (supercupă, transmisă de VOYO)
  • Atalanta - Inter 0-1
  • Inter - Bologna 3-1
  • Inter - Napoli 2-2
  • Inter - Arsenal 1-3
  • Dortmund - Inter 0-2
  • Inter - Juventus 3-2
  • Bodo/Glimt - Inter 3-1
  • Inter - Bodo/Glimt 1-2
  • Como - Inter 0-0 (turul semifinalei de Coppa Italia, transmis de VOYO)
  • AC Milan - Inter 1-0
  • Inter - Atalanta 1-1
  • Inter - Roma 5-2
  • Como - Inter 3-4
  • Inter - Como 3-2 (returul semifinalei de Coppa Italia, transmis de VOYO)

Inter, la un pas de event: a învins-o pe Lazio acasă, în campionat, 2-0

Inter va juca finala Cupei Italiei împotriva echipei Lazio Roma. Partida se va juca miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei.

Confruntarea cu trofeul pe masă va fi transmisă exclusiv de VOYO.

