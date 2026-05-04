Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“

FCSB mai are câteva zile la dispoziție, pentru a numi înlocuitorul lui Mirel Rădoi, plecat la Gaziantep. Și faptul că oficialii roș-albaștrilor sunt în căutări, în continuare, menține în viață visul lui Marius Șumudică (55 de ani), de a obține postul pe care îl „vânează“ de un deceniu.

Chiar dacă Mihai Stoica a anunțat, în mod clar, că fostul rapidist are „interzis“, la FCSB, Șumudică nu renunță. Și tocmai a adoptat o nouă „tactică“: s-a autopropus, spunând că nu vrea el postul de antrenor, ci e purtat spre banca roș-albaștrilor la cererea publicului!

„Eu nu voi putea lucra cu Gigi (n.r. – Gigi Becali) niciodată și trebuie să terminăm lucrul ăsta. Îi transmit și domnului Mihai Stoica, care pentru mine este unul dintre cei mai buni conducători din această țară. Este unul din oamenii care cunosc fotbal. Dar sunt mulți care mă opresc. <<Hai Șumi la FCSB, vino la FCSB!>>. Vă dau cuvântul meu de onoare. Când ies din casă și mă duc pe undeva, mă oprește lumea. Unii mă înjură, alții îmi spun să vin la FCSB. Eu nu vreau să intru în conflict cu Mihai Stoica. Vreau să îi spun un singur lucru: dragul meu Mihai, nu e nevoie să transmitem ceea ce își doresc angajații clubului FCSB. Sunt mulți, și asta e grav, chiar jucători (n.r. - ai FCSB-ului) care vor să vină Șumudică“, a spus tehnicianul de 55 de ani pentru Fanatik.