Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“

Se autopropune la FCSB, dar a fost ciuca bătăilor la ultima sa echipă: „Și jucătorii vor să vin eu!“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

O nouă „tactică“ lansată de un tehnician fără angajament: spui că nu vrei la FCSB, dar lumea te vrea, de fapt, acolo.

TAGS:
FCSBMarius SumudicaGigi BecaliMihai Stoica

FCSB mai are câteva zile la dispoziție, pentru a numi înlocuitorul lui Mirel Rădoi, plecat la Gaziantep. Și faptul că oficialii roș-albaștrilor sunt în căutări, în continuare, menține în viață visul lui Marius Șumudică (55 de ani), de a obține postul pe care îl „vânează“ de un deceniu.

Chiar dacă Mihai Stoica a anunțat, în mod clar, că fostul rapidist are „interzis“, la FCSB, Șumudică nu renunță. Și tocmai a adoptat o nouă „tactică“: s-a autopropus, spunând că nu vrea el postul de antrenor, ci e purtat spre banca roș-albaștrilor la cererea publicului!

Eu nu voi putea lucra cu Gigi (n.r. – Gigi Becali) niciodată și trebuie să terminăm lucrul ăsta. Îi transmit și domnului Mihai Stoica, care pentru mine este unul dintre cei mai buni conducători din această țară. Este unul din oamenii care cunosc fotbal. Dar sunt mulți care mă opresc. <<Hai Șumi la FCSB, vino la FCSB!>>. Vă dau cuvântul meu de onoare. Când ies din casă și mă duc pe undeva, mă oprește lumea. Unii mă înjură, alții îmi spun să vin la FCSB. Eu nu vreau să intru în conflict cu Mihai Stoica. Vreau să îi spun un singur lucru: dragul meu Mihai, nu e nevoie să transmitem ceea ce își doresc angajații clubului FCSB. Sunt mulți, și asta e grav, chiar jucători (n.r. - ai FCSB-ului) care vor să vină Șumudică“, a spus tehnicianul de 55 de ani pentru Fanatik.

Marius Șumudică, ciuca bătăilor la Al-Okhdood, în Arabia Saudită

  • Sumudica antrenament
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De remarcat că publicul din România îl cere pe Șumudică, la FCSB, după ce fostul atacant a avut un mandat catastrofal, la începutul anului. Instalat, la Al-Okhdood (Arabia Saudită), Șumudică a înregistrat următorul bilanț: 14 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 12 înfrângeri, golaveraj 13-33.

Iar această experiență groaznică, în Arabia Saudită, a agravat drama profesională cu care se confruntă Șumudică și despre care Sport.ro a scris aici, în premieră.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nou record pe piața valutară: euro depășește 5,19 lei cu o zi înaintea votului moțiunii de cenzură
Nou record pe piața valutară: euro depășește 5,19 lei cu o zi înaintea votului moțiunii de cenzură
ARTICOLE PE SUBIECT
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
FCSB, în pericol să piardă banii FIFA: „S-a accidentat și poate rata Mondialul!“
FCSB, în pericol să piardă banii FIFA: „S-a accidentat și poate rata Mondialul!“
Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"
Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"
ULTIMELE STIRI
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Begu nu, Ruse da: primele rezultate ale României în turneul WTA 1000 de la Roma, ediția 2026
Begu nu, Ruse da: primele rezultate ale României în turneul WTA 1000 de la Roma, ediția 2026
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma
Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"



Recomandarile redactiei
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Contra curentului! Lăudat de toată Italia după ce a câștigat titlul, Chivu a fost făcut praf de un jurnalist celebru
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Cristi Chivu a făcut ce nu a reușit nici măcar Giuseppe Meazza: nici invidia nu îl mai poate scoate din istorie
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță în Ucraina, după ce i-a fost anunțată plecarea
Cristi Balaj a analizat faza controversată care a decis Universitatea Craiova - Dinamo: ”Trebuia să fie ofsaid”
Cristi Balaj a analizat faza controversată care a decis Universitatea Craiova - Dinamo: ”Trebuia să fie ofsaid”
Begu nu, Ruse da: primele rezultate ale României în turneul WTA 1000 de la Roma, ediția 2026
Begu nu, Ruse da: primele rezultate ale României în turneul WTA 1000 de la Roma, ediția 2026
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

stirileprotv ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!