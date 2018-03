Ar fi TRANSFERUL MILENIULUI in fotbal si un RECORD imposibil de egalat! Anuntul serii in Spania: cele 4 cluburi care pot plati 700.000.000 pentru Messi

In vara s-ar putea realiza un transfer ce pana acum parea imposibil.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Daca in vara trecuta, PSG a stabilit un record mondial prin aducerea lui Neymar de la Barcelona in schimbul a 222 de milioane de euro, in aceasta vara s-ar putea realiza o mutare care ar depasi orice limita.

AS, publicatie recunoscuta pentru simpatia fata de Real Madrid, scrie ca Messi ar putea pleca de la Barcelona. Catalanii i-au stabilit o clauza de reziliere de 700.000.000 de euro lui Messi dupa ce l-au pierdut pe Neymar, insa suma, desi pare una imposibil de achitat, nu ar reprezenta o problema prea mare pentru patru cluburi din Europa.

Conform sursei citate, PSG, Manchester City, Manchester United si Chelsea sunt echipele care ar putea plati fara probleme clauza de reziliere si l-ar putea transfera pe Messi.