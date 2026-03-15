VIDEO Raphinha a făcut în Barcelona - Sevilla ceva nevăzut de la Lionel Messi! Clasamentul din La Liga

Raphinha a făcut în Barcelona - Sevilla ceva nevăzut de la Lionel Messi! Clasamentul din La Liga La Liga
Alexandru Hațieganu
Performanță remarcabilă pentru Raphinha în Barcelona - Sevilla 5-2: nu s-a mai întâmplat de la Lionel Messi! 

BarcelonaLionel Messila ligaRaphinhaSevilla
Barcelona a învins-o pe Sevilla cu scorul de 5-2 într-o partidă contând pentru etapa a 28-a din La Liga, iar brazilianul Raphinha (29 de ani) a fost din nou la înălțime. 

Raphinha, one-man show în Barcelona - Sevilla 5-2

Raphinha a semnat un hat-trick în minutele 9, 21 și 51, primele două reușite ale sale fiind venite în urma transformării a două lovituri de pedeapsă. 

Brazilianul a devenit astfel primul jucător al catalanilor care marchează o triplă contra andaluzilor de la Lionel Messi în februarie 2019, conform statisticienilor de la Opta Jose.

Celelalte două goluri ale Barcelonei au fost înregistrate de către Dani Olmo (38') și Joao Cancelo (60'). De la Seviila au punctat Oso (45+3') și Sow (90+2'). 

Barcelona reface diferența față de Real Madrid

În urma victoriei de sâmbătă, Barcelona a ajuns la 70 de puncte și a refăcut avansul de patru „lungimi” în fruntea clasamentului din La Liga în fața marii rivale și principalei urmăritoare Real Madrid. 

Sevilla a rămas cu 31 de puncte, pe locul 14, pe care îl poate pierde la finalul etapei. 

Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Hansi Flick, OUT de la Barcelona? Scenariu horror pentru german
Răsturnare de situație, după ce Marcus Rashford a fost dat ca și transferat la Barcelona
Revenire de senzație la Barcelona: ”S-a întors!”
S-a umplut paharul! Primul jucător la care va renunța FC Barcelona în vară
Transferul de 40 de milioane de euro pus la cale de FC Barcelona prinde contur
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Dezastru! Abia transferat la echipă, tricolorul cu gol la debut pentru România a retrogradat astăzi în liga a patra
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

120.000.000 de euro pentru Gică Hagi! Turcii au dat verdictul

Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită



ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

