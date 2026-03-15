Barcelona a învins-o pe Sevilla cu scorul de 5-2 într-o partidă contând pentru etapa a 28-a din La Liga, iar brazilianul Raphinha (29 de ani) a fost din nou la înălțime.

Raphinha a semnat un hat-trick în minutele 9, 21 și 51, primele două reușite ale sale fiind venite în urma transformării a două lovituri de pedeapsă.

Brazilianul a devenit astfel primul jucător al catalanilor care marchează o triplă contra andaluzilor de la Lionel Messi în februarie 2019, conform statisticienilor de la Opta Jose.