Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a revenit spectaculos în meciul cu Como de pe teren propriu, din returul semifinalelor Coppa Italia, astfel că a reușit să se califice în ultimul act al competiției, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Atalanta și Lazio (2-2 în tur).

Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi, care au reușit o performanță impresionantă în acest sezon. Echipa a avut un parcurs impresionant în Coppa Italia, iar în Serie A se luptă cu șanse reale pentru un loc de cupă europeană!

Cesc Fabregas a surprins la interviu: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Printre altele, spaniolul s-a arătat impresionat de lotul pe care-l are Cristi Chivu la dispoziție și a spus ceva ce, crede el, antrenorul român n-ar spune niciodată.

„Golul de 1-2 a schimbat un pic jocul, încă îmi amintesc ocazia lui Diao. Știu unde eram și de unde am început această poveste, și acum am luptat pentru a ajunge în finala Coppa Italia. Aproape că am reușit să învingem Inter de două ori. Sunt calm, știu că acești băieți au jucat bine. Sunt foarte mândru. Știu cine sunt acești băieți, știu de unde au plecat și unde sunt în această poveste.

Am jucat împotriva unei echipe care joacă împreună de niște ani și va câștiga Scudetto. Anul trecut au ajuns în finala Champions League. Chivu n-o s-o spună niciodată, dar când antrenezi asemenea jucători, ești mereu aproape să câștigi”, a spus Fabregas, citat de Gazzetta dello Sport.

VIDEO - Inter Milano - Como 3-2 (REZUMAT)