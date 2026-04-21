Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a revenit spectaculos în meciul cu Como de pe teren propriu, din returul semifinalelor Coppa Italia, astfel că a reușit să se califice în ultimul act al competiției, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Atalanta și Lazio (2-2 în tur).

Petar Sucic (22 de ani) a fost omul care a decis această partidă. Introdus de Cristi Chivu în partea secundă, în minutul 60, în locul lui Piotr Zielinski, la scorul de 0-2 pentru Como, croatul a pasat decisiv la golurile marcate de Hakan Calhanoglu, iar în minutul 89 mijlocașul a dat lovitura și a dus scorul la 3-2 pentru echipa sa.

Cele mai importante publicații din Italia se pun de acord în privința lui Chivu: ”Schimbările au făcut diferența”

Impactul pe care l-a avut croatul asupra jocului a fost scos în evidență și de cele mai importante publicații din Italia, imediat după partidă.

”A lăsat-o pe Como în posesie, dar imediat și-a asumat riscul: avertismentul său este ignorat, dar reușește încă o dată să revină, exact ca în campionat. De pe bancă, găsește cheia potrivită pentru a deschide ușa care duce pe Olimpico”, a fost concluzia trasă de Tuttomercatoweb, care l-a notat pe Chivu cu 7.

Asta au remarcat și jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport în cronica partidei, publicată imediat după meci: faptul că schimbările făcute de antrenorul român în partea secundă au făcut diferența și au dus la o nouă răsturnare de scor.

”Schimbările lui Inter au făcut o reală diferență: în minutul 60, Chivu i-a introdus pe Dumfries și Sucic, înlocuindu-l pe Luis Henrique pe partea stângă. Acest lucru i-a oferit lui Inter un atac mai puternic, mai multă verticalitate și câteva driblinguri”, a scris sursa citată anterior.

