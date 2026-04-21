Meciul dintre Inter Milano și Como s-a încheiat cu scorul de 3-2 și a fost LIVE pe VOYO.

Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a revenit spectaculos în meciul cu Como de pe teren propriu, din returul semifinalelor Coppa Italia, astfel că a reușit să se califice în ultimul act al competiției, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Atalanta și Lazio (2-2 în tur).

Petar Sucic (22 de ani) a fost omul care a decis această partidă. Introdus de Cristi Chivu în partea secundă, în minutul 60, în locul lui Piotr Zielinski, la scorul de 0-2 pentru Como, croatul a pasat decisiv la golurile marcate de Hakan Calhanoglu, iar în minutul 89 mijlocașul a dat lovitura și a dus scorul la 3-2 pentru echipa sa.

Cele mai importante publicații din Italia se pun de acord în privința lui Chivu: ”Schimbările au făcut diferența”

Impactul pe care l-a avut croatul asupra jocului a fost scos în evidență și de cele mai importante publicații din Italia, imediat după partidă. 

”A lăsat-o pe Como în posesie, dar imediat și-a asumat riscul: avertismentul său este ignorat, dar reușește încă o dată să revină, exact ca în campionat. De pe bancă, găsește cheia potrivită pentru a deschide ușa care duce pe Olimpico”, a fost concluzia trasă de Tuttomercatoweb, care l-a notat pe Chivu cu 7.

Asta au remarcat și jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport în cronica partidei, publicată imediat după meci: faptul că schimbările făcute de antrenorul român în partea secundă au făcut diferența și au dus la o nouă răsturnare de scor.

”Schimbările lui Inter au făcut o reală diferență: în minutul 60, Chivu i-a introdus pe Dumfries și Sucic, înlocuindu-l pe Luis Henrique pe partea stângă. Acest lucru i-a oferit lui Inter un atac mai puternic, mai multă verticalitate și câteva driblinguri”, a scris sursa citată anterior.

Cristi Chivu, în fața unei performanțe uriașe

Astfel, Cristi Chivu, care este aproape de titlu în Serie A, va juca în ultimul act din Coppa Italia și are șanse mari pentru event, la primul sezon ca antrenor al Interului. Ar fi o performanță remarcabilă pentru român, având în vedere că ”nerazzurrii” nu au mai reușit ”dubla” din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho!

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt tehnicienii care au realizat „dubla” în Italia până acum scrie Gazzetta dello Sport, iar Cristi Chivu li se poate alătura.

Inter Milano - Como 3-2 | Echipele de start:

  • Inter: Martinez - Akanji, Acerbi, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Bonny, Thuram
  • Rezerve: Sommer, Di Gennaro - Bisseck, Darmian, Alexiou, Diouf, Dumfries, Esposito, Frattesi, Mkhitaryan, Mosconi, Sucic
  • Como: Butez - Ramon, Diego Carlos, Kempf - Van der Brempt, Perrone, Da Cunha, Valle - Paz, Baturina - Douvikas
  • Rezerve: Vigorito, Tornqvist, Cavlina - Caqueret, Da Paolo, Diao, Goldaniga, Kuhn, Lahdo, Morata, Moreno, Pisati, Rodriguez, Smolcic

