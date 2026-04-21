GALERIE FOTO Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani

Marcu Czentye
Cristi Chivu, aproape de a-și vedea numele pentru totdeauna imprimat în istoria clubului de fotbal Internazionale Milano.

Internazionale Milano are o istorie de 118 de ani și o lună, dar nimeni nu a mai reușit, în ultimii 88 de ani, ceea ce poate face Cristi Chivu, în acest sezon.

Antrenorul nerazzurrilor poate deveni primul om, de la Armando Castellazzi, în 1938, care se poate mândri că a câștigat titlul de campion în Serie A, cu Inter Milano, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Cristi Chivu, pe cale să rescrie istoria Interului: câștigarea Serie A îl „imprimă” permanent în istoria Interului

În cariera de jucător, reșițeanul Cristi Chivu s-a transferat la Inter Milano în 2007 lăsând AS Roma în urmă pentru a evolua pentru un club alături de care avea să câștige Liga Campionilor, dar și Cupa Italiei și Serie A, în 2010, an în care Jose Mourinho i-a condus pe interiști spre o triplă istorică.

Tripleta din 2010 a fost prevestită de cele două titluri cucerite de Inter în Serie A, cu Cristi Chivu ca jucător, în 2008 și în 2009, Chivu reușind, ca fotbalist, o „triplă” fără întrerupere în campionatul italian.

Șaisprezece ani mai târziu, raportat la anul 2010, un reper „sfânt” în istoria clubului Internazionale Milano, Cristi Chivu stă să rescrie istoria.

Cristi Chivu, alături de jucătorii lui Inter / Foto IMAGO
Cristi Chivu / Foto: Imago Images
Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Castellazzi și Chivu? Reșițeanul, gata să devină interist de legendă

Cu cinci etape înainte de final, are 12 puncte în fața rivalei din oraș, dar și în detrimentul campioanei de anul trecut, Napoli.

Câștigarea titlului pare o formalitate, iar Cristi Chivu, pregătit să devină primul om din secolul XXI care împinge Interul spre statutul de campioană atât din teren, cât și de pe margine.

A mai reușit-o Armando Castellazzi, în urmă cu 88 de ani. Castellazzi a ieșit campion al Italiei, cu Inter, în 1930, din postura de jucător, performanță repetată ca antrenor, în 1938, an în care a devenit cel mai tânăr antrenor care câștigă titlul de campion național, în Italia. Avea doar 33 de ani.

Singurul alt „candidat” care poate fi înscris pe lista lui Castellazzi și Chivu - în cazul în care antrenorul român va îndeplini formalitatea, în acest final de sezon - este Virgilio Fossati, jucător care a activat, cu succes, ca antrenor-jucător, în sezonul 1909-1910, ieșind triumfător, la final.

Fossati a avut însă parte de un final tragic, sfârșind omorât în 1916, în timpul Primului Război Mondial.

În fapt, majoritatea dintre antrenorii care au reușit să câștige titlul, în Serie A, cu Inter, nici măcar nu s-au calificat, în cariera de jucător, pentru privilegiul de a juca pentru clubul din Milano.

În această listă cad nume ca Antonio Conte, Simone Inzaghi, Giovanni Trapattoni sau Helenio Herrera - ultimul, singurul antrenor care a reușit să câștige trei titluri de campion cu Inter. Un obiectiv care îi rămâne de urmărit lui Cristi Chivu, în următorii ani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat este în comă, iar soția grav rănită după ce au căzut pe o scară rulantă, în Bistrița
Un bărbat este în comă, iar soția grav rănită după ce au căzut pe o scară rulantă, în Bistrița
