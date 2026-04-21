Internazionale Milano are o istorie de 118 de ani și o lună, dar nimeni nu a mai reușit, în ultimii 88 de ani, ceea ce poate face Cristi Chivu, în acest sezon.

Antrenorul nerazzurrilor poate deveni primul om, de la Armando Castellazzi, în 1938, care se poate mândri că a câștigat titlul de campion în Serie A, cu Inter Milano, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Cristi Chivu, pe cale să rescrie istoria Interului: câștigarea Serie A îl „imprimă” permanent în istoria Interului

În cariera de jucător, reșițeanul Cristi Chivu s-a transferat la Inter Milano în 2007 lăsând AS Roma în urmă pentru a evolua pentru un club alături de care avea să câștige Liga Campionilor, dar și Cupa Italiei și Serie A, în 2010, an în care Jose Mourinho i-a condus pe interiști spre o triplă istorică.

Tripleta din 2010 a fost prevestită de cele două titluri cucerite de Inter în Serie A, cu Cristi Chivu ca jucător, în 2008 și în 2009, Chivu reușind, ca fotbalist, o „triplă” fără întrerupere în campionatul italian.

Șaisprezece ani mai târziu, raportat la anul 2010, un reper „sfânt” în istoria clubului Internazionale Milano, Cristi Chivu stă să rescrie istoria.