Lazio - Atalanta în semifinalele Coppa Italia
Coppa Italia este transmisă în exclusivitate de VOYO.

Lazio Atalanta Como Inter Milano Coppa Italia
Lazio - Atalanta

LIVE pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Lazio și Atalanta se întâlnesc în prima manșă din semifinalele Coppa Italia.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată acum aproximativ două săptămâni, în Serie A.

Pe 14 februarie, Lazio - Atalanta s-a terminat 0-2 pe Stadio Olimpico.

Como - Inter Milano 0-0 în prima semifinală. Ce a declarat Cristi Chivu

În cealaltă semifinală tur, Como și Inter Milano au remizat marți seara, 0-0.

Prima parte a jocului, echipa antrenată de Cesc Fabregas a dominat ostilitățile, în timp ce formația pregătită de Cristian Chivu a părut să nu se regăsească. Inter nu și-a impus jocul nici în repriza secundă, însă nici Como nu a reușit să marcheze pe teren propriu.

Finalul partidei a părut mai degrabă un non-combat și parcă ambele echipe așteptau fluierul final. Astfel, echipa calificată în finala Coppa Italia se va decide în returul care se va disputa pe 22 aprilie.

La finalul jocului, Cristi Chivu a vorbit despre problemele de lot cu care s-a confruntat Inter și despre motivul pentru care a schimbat sistemul de joc în fața unui adversar mai slab cotat.

Totodată, antrenorul român a făcut câteva declarații și despre Derby de la Madonina, pe care Inter îl va disputa pe 8 martie în compania celor de la AC Milan.

”Am avut câteva probleme de lot, a trebuit să facem unele schimbări. Pentru prima dată am jucat cu doi mijlocași ofensivi în spatele vârfului și am modificat și modul de a ne apăra, încercând să mergem om la om. Ei, cu doi atacanți care nu sunt atacanți propriu-ziși, ne-au pus în dificultate la mijlocul terenului.

Am înțeles ce trebuia să facem: pentru implicare și pentru faptul că nu am avut mult timp la dispoziție să pregătim acest meci, meritul băieților este că s-au pus în slujba echipei, au dat totul și au acceptat și posesia unei echipe care știe să facă multe lucruri.

Astăzi aveam doi atacanți disponibili și am decis să împărțim minutele între ei. A trebuit să transformăm necesitatea în virtute și pot spune că băieții au realizat dificultatea jocului. Au interpretat-o destul de bine, chiar dacă nu a fost un meci de nivelul lui Inter și nici unul spectaculos.

A fost un meci de așteptare din partea ambelor echipe; ei se așezau într-un sistem defensiv cu cinci fundași și nu a fost plăcut pentru că nu găseai spațiile necesare. Am putut să îi citim și am încercat să ne punem în valoare calitățile, dar astăzi nu a fost simplu.

A fost prima dată când am construit cu doi mijlocași ofensivi. Fără antrenament, e dificil. Pentru derby nu știu încă, avem timp să-l pregătim în aceste patru zile și vom vedea pe cine avem la dispoziție. Sunt sigur că vom fi pregătiți la acel meci”, a spus Cristi Chivu după meci.

