Formația italiană a reușit o revenire spectaculoasă în fața lui Como, scor 3-2, în semifinalele Cupei Italiei, iar prestația antrenorului român nu a trecut neobservată.

După un început complicat, în care Baturina (32) și Da Cunha (48) au dus-o pe Como la 2-0, Inter a întors meciul într-un final electrizant.

Hakan Calhanoglu a restabilit egalitatea cu o dublă (69, 86), iar Petar Sucic a dat lovitura în minutul 89, completând o „remontada” de senzație. Partida a fost transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Cristi Chivu a primit nota 7 din partea presei italiene

La final, presa din Italia l-a notat pe Chivu cu 7 pentru modul în care a gestionat revenirea echipei. Jurnaliștii de la Leggo au scris despre impactul decisiv al tehnicianului român asupra echipei.

„Chivu, nota 7. Califică echipa în finala Cupei Italiei și păstrează visul unei duble, după o nouă revenire istorică împotriva lui Como. Urmează lupta pentru titlu, apoi finala din 13 mai”, au scris italienii.

