Cosmin Olăroiu (56 de ani) încheie un 2025, în care a obținut cea mai mare performanță de a sa, câștigarea trofeului Champions League 2 cu Sharjah (Emirate), în luna mai.

Cum însă viața include și dezamăgiri, spre finalul anului, în noiembrie, Oli, ajuns între timp selecționerul Emiratelor, și-a trecut în cont și un rateu fotbalistic. Pentru că atunci a pierdut șansa calificării la Cupa Mondială din 2026. Iar asta după ce avusese „două mingi de meci“.

Prima dată, reprezentativa „albilor“ a avut două variante din trei, egalul și victoria, în partida cu Qatar din a patra fază a preliminariilor asiatice. În acel meci însă, „groparul“ lui Oli s-a dovedit a fi un jucător care a comis-o grav, după cum Sport.ro a arătat aici.

La scurt timp după înfrângerea de la Doha, scor 1-2, a urmat dubla cu Irak. Acest baraj a scos definitiv naționala Emiratelor din cursa calificării pentru doar al doilea Mondial din istoria țării.

Olăroiu: „Am simțit că se putea...“

Vizitat de reporterul Matilda Popa, la Dubai, Cosmin Olăroiu a acordat un amplu interviu, în exclusivitate, pentru Pro TV și Sport.ro. Aici, printre mai multe subiecte atinse, Oli a vorbit și despre cele mai mari dezamăgiri pe care le-a trăit, ca antrenor.

„Firește, prima a fost meciul cu Middlesbrough (n.r. – semifinala pierdută de Steaua, în 2006, în Cupa UEFA). Pentru că am simțit că am fost foarte aproape. La momentul ăla, mă gândeam că nu o să mai am niciodată șansa de a fi într-o semifinală de cupă europeană. Pe urma, am ajuns în finală! Am pierdut o finală de Champions League (n.r. – în 2015, cu Shabab Al-Ahli din Dubai). Pe urma, am câștigat o finală de Champions League (n.r. – în mai, cu Sharjah). În meciul cu Qatar, iarăși, am simțit că am fost foarte aproape (n.r. – de calificarea la Mondiale). Că se putea! Gândiți-vă că n-am mai simțit de la Middlesbroug ce am simțit la meciul ăsta. Cam același impact a fost...“, a recunoscut primul selecționer român din istoria Emiratelor.

În partida pierdută cu Qatar, la Doha, naționala condusă de Olăroiu a cedat, la limită, scor 1-2.

Ce simte însă un antrenor sau jucător, după asemenea șanse ratate? Oli a explicat, la modul cel mai sincer.

„Durerea pe care o simți, imensă după un asemenea meci, te face să cauți, să lupți să nu mai ajungi niciodată în momentul ăla“, ne-a spus Olăroiu.

