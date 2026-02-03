Asta nu înseamnă însă că nu i-am cinstit amintirea, la 33 de ani de la dispariția sa fulgerătoare, depunând o coroană de flori la statuia sa.

”Am ținut cont, și în acest an, de dorința moștenitoarelor legale ale lui Michael Klein, de a nu organiza, din punct de vedere politic și administrativ, o ceremonie oficială dedicată memoriei marelui fotbalist.

După ce anul trecut familia lui Klein a emis un comunicat prin care a interzis public autorităților locale să folosească numele fostului mare internațional în scopuri politice, acum Primăria Hunedoara a anunțat, prin intermediul unei postări, că nu a organizat niciun eveniment, cinstind astfel dorința familiei.

Dominique Klein, fiica lui Mișa Klein: ”Se face vâlvă unde ar trebui să nu fie”



Totuși, suporterii au organizat, pe cont propriu, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, un eveniment în cinstea marelui Mișa Klein. Dominique, fiica fostului mare internațional, a dezvăluit în dialog cu Sport.ro, că familia sa își menține dorința din anii trecuți, ca numele tatălui său să nu mai fie folosit în scopuri politice.



„Vreau să fie clar: nu a existat și nu există nicio 'interdicție' pentru suporterii sau cetățenii din Hunedoara. Suntem în relații bune cu suporterii, iar oricine poate veni să îl omagieze pe tatăl meu.



Suporterii au organizat întotdeauna comemorarea pe cont propriu, din respect real, nu ca exercițiu de imagine. De aceea este fals și manipulator ca Primăria să vorbească despre 'a nu organiza, din punct de vedere politic și administrativ', ca și cum ar fi fost organizatorul evenimentului și ca și cum familia ar fi decis dacă Primăria 'organizează' sau nu. Primăria nu era organizator, cel mult putea participa ca invitat. Formularea lor încearcă să îi pună în rolul principal și, în același timp, să lase impresia că familia ar fi 'împotriva' comemorării. Asta defăimează familia și victimizează instituția.



Mesajul nostru a fost mereu același: memoria și numele lui Michael Klein să nu fie folosite politic și să nu fie transformate într-un instrument de PR instituțional. În anii trecuți, momentul a ajuns să arate ca o paradă, cu politicieni din toate partidele, pe rând, cu coroane și apariții de imagine. Asta nu este reculegere.



Dacă cineva din Primărie dorește să participe, e simplu: ca persoană privată, discret, fără discursuri, fără scenografie și fără comunicare de PR.



Mai există și o limită de respect față de identitatea tatălui meu și față de familie. De exemplu, în 2023, s-au invitat preoți ortodocși, deși tatăl meu era evanghelic, iar în prezența mea primarul și un consilier au mers să ridice colacul tatălui meu. Acestea nu sunt gesturi neutre; sunt gesturi simbolice care țin de familie și nu ar trebui asumate public de autorități.



Anul acesta, un suporter mi-a spus direct că lumea a venit pe 02.02., dar nu foarte multă, fiind zi de lucru; unii au ajuns doar seara și au afișat un mesaj. Faptul că o parte dintre oameni au mers la mormânt, nu la statuie, a creat apoi impresia falsă că „nu s-a făcut nimic” fără Primărie, ceea ce nu este adevărat.



Mesajul nostru rămâne simplu: comemorare cu decență și reculegere, fără instrumentalizare politică și fără încercări de a pune familia într-o lumină falsă”, a transmis Dominique Klein, pentru Sport.ro.

