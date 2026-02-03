EXCLUSIV Reacția lui Dominique Klein, după ce Primăria Hunedoara a susținut că nu a organizat o ceremonie pentru Mișa Klein

Reacția lui Dominique Klein, după ce Primăria Hunedoara a susținut că nu a organizat o ceremonie pentru Mișa Klein Fotbal intern
Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe 2 februarie s-au împlinit 33 de ani de la decesul lui Michael Klein, fostul mare fotbalist care a îmbrăcat tricoul României la EURO 1984 și CM 1990.

TAGS:
primăria hunedoaraMichael KleinDominique Klein
Din articol
  • Michael Klein a murit la doar 33 de ani, în timpul unui antrenament al echipei Bayer Uerdingen.
  • Klein a strâns 90 de selecții și a marcat 5 goluri pentru echipa națională. 

După ce anul trecut familia lui Klein a emis un comunicat prin care a interzis public autorităților locale să folosească numele fostului mare internațional în scopuri politice, acum Primăria Hunedoara a anunțat, prin intermediul unei postări, că nu a organizat niciun eveniment, cinstind astfel dorința familiei.

”Am ținut cont, și în acest an, de dorința moștenitoarelor legale ale lui Michael Klein, de a nu organiza, din punct de vedere politic și administrativ, o ceremonie oficială dedicată memoriei marelui fotbalist. 

Asta nu înseamnă însă că nu i-am cinstit amintirea, la 33 de ani de la dispariția sa fulgerătoare, depunând o coroană de flori la statuia sa.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Primăria Hunedoara, pe Facebook.

Dominique Klein, fiica lui Mișa Klein: ”Se face vâlvă unde ar trebui să nu fie”

Totuși, suporterii au organizat, pe cont propriu, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, un eveniment în cinstea marelui Mișa Klein. Dominique, fiica fostului mare internațional, a dezvăluit în dialog cu Sport.ro, că familia sa își menține dorința din anii trecuți, ca numele tatălui său să nu mai fie folosit în scopuri politice.

„Vreau să fie clar: nu a existat și nu există nicio 'interdicție' pentru suporterii sau cetățenii din Hunedoara. Suntem în relații bune cu suporterii, iar oricine poate veni să îl omagieze pe tatăl meu. 

Suporterii au organizat întotdeauna comemorarea pe cont propriu, din respect real, nu ca exercițiu de imagine. De aceea este fals și manipulator ca Primăria să vorbească despre 'a nu organiza, din punct de vedere politic și administrativ', ca și cum ar fi fost organizatorul evenimentului și ca și cum familia ar fi decis dacă Primăria 'organizează' sau nu. Primăria nu era organizator, cel mult putea participa ca invitat. Formularea lor încearcă să îi pună în rolul principal și, în același timp, să lase impresia că familia ar fi 'împotriva' comemorării. Asta defăimează familia și victimizează instituția.

Mesajul nostru a fost mereu același: memoria și numele lui Michael Klein să nu fie folosite politic și să nu fie transformate într-un instrument de PR instituțional. În anii trecuți, momentul a ajuns să arate ca o paradă, cu politicieni din toate partidele, pe rând, cu coroane și apariții de imagine. Asta nu este reculegere.

Dacă cineva din Primărie dorește să participe, e simplu: ca persoană privată, discret, fără discursuri, fără scenografie și fără comunicare de PR.

Mai există și o limită de respect față de identitatea tatălui meu și față de familie. De exemplu, în 2023, s-au invitat preoți ortodocși, deși tatăl meu era evanghelic, iar în prezența mea primarul și un consilier au mers să ridice colacul tatălui meu. Acestea nu sunt gesturi neutre; sunt gesturi simbolice care țin de familie și nu ar trebui asumate public de autorități.

Anul acesta, un suporter mi-a spus direct că lumea a venit pe 02.02., dar nu foarte multă, fiind zi de lucru; unii au ajuns doar seara și au afișat un mesaj. Faptul că o parte dintre oameni au mers la mormânt, nu la statuie, a creat apoi impresia falsă că „nu s-a făcut nimic” fără Primărie, ceea ce nu este adevărat.

Mesajul nostru rămâne simplu: comemorare cu decență și reculegere, fără instrumentalizare politică și fără încercări de a pune familia într-o lumină falsă”, a transmis Dominique Klein, pentru Sport.ro.

Michael Klein (10 octombrie 1959 - 2 februarie 1993)

  • Post: fundaș sau mijlocaș stânga
  • 1977-1988: Corvinul Hunedoara (313 meciuri – 37 goluri)
  • 1989-1991: Dinamo București (49 de meciuri – 3 goluri)
  • 1991-1993: Bayer Uerdingen (36 meciuri – 0 goluri)
  • Palmares la echipa națională: 90 selecții – 5 goluri
  • Palmares în cupele europene: 13 meciuri – 2 goluri
  • Primul meci în Liga 1: Corvinul Hunedoara – FC Argeș 2-2 (24.08.1977)
  • Primul meci la națională: România – Bulgaria 1-2 (9.09.1981)
  • Trofee: campionatul și Cupa României cu Dinamo (1990)

Klein a jucat la două turnee finale: Campionatul European din 1984 și Campionatul Mondial din 1990.

Klein și Mircea Rednic au fost singurii tricolori integraliști în toate partidele jucate de România atât la Euro 1984 (selecționer Mircea Lucescu), cât și la Coppa del Mondo (selecționer Emerich Ienei)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Alte subiecte de interes
"Familia Klein cere respect pentru memoria fotbalistului și, în sfârșit, implementarea unui cadru legal corect". Comunicatul familiei Klein, la 32 de ani de la decesul marelui Mișa Klein
"Familia Klein cere respect pentru memoria fotbalistului și, în sfârșit, implementarea unui cadru legal corect". Comunicatul familiei Klein, la 32 de ani de la decesul marelui Mișa Klein
Corvinul Hunedoara nu va fi la prima participare în cupele europene! Cum s-a descurcat echipa în Cupa UEFA și un 4-4 de poveste
Corvinul Hunedoara nu va fi la prima participare în cupele europene! Cum s-a descurcat echipa în Cupa UEFA și un 4-4 de poveste
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!