Pe finalul lui 2025, Cosmin Olăroiu se bucură, probabil, de puținele zile libere legate pe care le-a avut, în acest an.

Din ianuarie până la finalul lunii mai, Oli a fost prins cu echipa sa de club, Sharjah, după care, imediat, a preluat naționala Emiratelor. Cu reprezentativa „albilor“, Olăroiu a avut o dezamăgire, ratarea calificării la Mondiale, dar și un rezultat istoric: locul 3 la FIFA Arab Cup 2025. Aceasta a fost cea mai bună clasare a Emiratelor la acest turneu.

Printre meciuri și antrenamente, Oli și-a făcut timp pentru a acorda un interviu în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro. În dialog cu reporterul Matilda Pop, la Dubai, selecționerul Emiratelor a atins foarte multe subiecte pe care le vom dezvălui, în următoarea perioadă.

Olăroiu, profund mișcat de Mihăiță Neșu

Până să ajungă la nivelul actual, printre cel mai bine cotați antrenori din Asia, Olăroiu a avut niște rezultate incredibile cu Steaua, cum se numea pe atunci echipa lui Becali. Firește, în capul listei e semifinala din Cupa UEFA, în acel sezon 2005-2006, cu adevărat remarcabil pentru România, în condițiile în care și Rapidul a avansat până în sferturile întrecerii.

În echipa sa „UEFAntastică“, Oli l-a avut și pe Mihăiță Neșu. Care, peste ani, a fost lovit de un necaz înfiorător, paralizând parțial. Și, totuși, Neșu a găsit puterea de a-și reface viața! Nu numai că a depășit acel necaz și s-a redresat mental, dar a și reușit să construiască, la Oradea, un centru de recuperare pentru cei mici.

„E peste puterile cuiva de a înțelege forța acestui om (n.r. – Mihăiță Neșu). E ceva absolut incredibil! Eu unul nu reușesc să percep cum un om poate să aibă atâta putere“, a declarat Olăroiu.

Acesta a fost prezent, în vară, la Gala Dorin Goian, eveniment care a marcat retragerea oficială a fostului stoper de la FCSB cu care a lucrat și Oli.

„Mi-am văzut jucătorii și aveam un sentiment și am un sentiment de foarte mare mândrie. Pentru că uitați-vă ce fel de oameni sunt. Eu, de câte ori mă întâlnesc cu ei, am niște trăiri extrarodinare. Chiar mă emoționez de multe ori. Mă gândesc cât timp a trecut și iată că ei sunt oameni de succes. De fapt, asta e cea mai mare realizare“, a explicat Olăroiu.

Explicația unui succes imens

Acesta a dezvăluit și secretul echipei fanstastice pe care a avut-o, la Steaua, în acel sezon 2005-2006.

„Nici unul nu accepta să piardă! La antrenamente, făceam miuțe. Vai de capul meu! Păi, după 4 minute, opream jocul și îi trimiteam la cabine. Păi, altfel se omorau! Niciunul nu voia să piardă. Niciunul! Așa erau și pe teren, în timpul meciurilor“, și-a amintit Olăroiu.

