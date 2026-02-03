Marți, în jurul prânzului, Oleksandra Oliynykova a învins-o în două seturi pe sportiva maghiară Anna Bondar (28 de ani, #64 WTA), a opta favorită a întrecerii, scor 6-4, 6-4.

Oleksandra Oliynykova a refuzat să dea mâna cu maghiara Anna Bondar la Transylvania Open



La finalul meciului, ucraineanca Oleksandra Oliynykova nu și-a salutat adversara, chiar dacă de cealaltă parte a fileului nu se afla o sportivă din Rusia sau Belarus. Motivul are legătură cu participarea maghiarei Bondar la un turneu din Rusia, în decembrie 2022.



"Anna Bondar a participat la turneul North Palmyra Trophies în decembrie 2022 - un eveniment desfășurat în Rusia, ignorând în mod clar sancțiunile internaționale. Turneul a fost finanțat de Gazprom, unul dintre pilonii financiari cheie ai mașinii de război a Rusiei.

Acestea sunt aceleași fonduri pe care Rusia le folosește pentru a ucide și mutila femei și copii ucraineni și pentru a distruge familiile și orașele noastre", a transmis Oliynykova, într-un comunicat pentru BTU.



După ce a încheiat meciul cu un as, Oliynykova a mers să dea mâna cu arbitrul de scaun, iar ulterior a salutat publicul din Cluj-Napoca.

