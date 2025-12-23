Cosmin Olăroiu (56 de ani) a avut un 2025 cu de toate! Pentru că, în prima jumătate a anului, a reușit cel mai important rezultat din cariera sa de antrenor de până acum, câștigarea Champions League cu Sharjah. Apoi, în a doua parte a anului, românul a trăit și o dezamăgire și anume ratarea calificării la Mondiale cu naționala Emiratelor.

Chiar și așa, Oli a reușit să-și treacă în CV încă un rezultat important, în ultimele zile din 2025. Pentru că a refăcut moralul jucătorilor săi, după preliminariile CM 2026, s-a dus cu ei la FIFA Arab Cup 2025, unde a terminat competiția pe locul 3.

Olăroiu ar vrea să plece, federația trage de el să-și ducă mandatul mai departe

Încă din timpul întrecerii găzduite de Doha (Qatar), Olăroiu a lăsat de înțeles că își va încheia mandatul de selecționer, după FIFA Arab Cup 2025.

Românul a ajuns să fie pe picior de plecare și pentru că, în cele 6 luni în care a fost selecționer, el a îmbătrânit cât pentru zece ani! Pentru că a asistat la niște gafe șocante, care nu pot fi antrenate, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și, totuși, federația insistă ca Olăroiu să-și ducă mandatul mai departe. În acest sens, Ali Masri Al-Dhaheri, fost internațional și fost membru în Comisia Tehnică a forului din Abu-Dhabi, tocmai a acordat un interviu în care, la rândul său, a subliniat importanța păstrării lui Olăroiu în funcție.

„Echipa națională a progresat sub comanda lui Olăroiu. Și acest progres s-a văzut cel mai mult, atât din punct de vedere defensiv, cât și ofensiv, la FIFA Arab Cup. Creșterea pe care o vedem trebuie să aibă o continuitate, în 2026. Pentru asta, e nevoie de o serie de amicale tari pentru prima noastră reprezentativă“, a spus fostul internațional.

În acest context, presa din Emirate tocmai a venit cu o informație de ultima oră. Federația urmează să aibă o întâlnire decisivă cu Cosmin Olăroiu, pentru a primi concluziile acestuia după Arab Cup, dar și pentru a-l convinge să-și ducă mandatul mai departe. Arabii sunt hotărâți să-l păstreze pe Oli pe bancă și pentru că, în ultimii opt ani, naționala lor a avut opt selecționeri. Iar această instabilitate n-a adus nimic bun pentru fotbalul din Emirate.

În cazul în care ar accepta să fie selecționer, în continuare, Cosmin Olăroiu va avea următoarea competiție majoră, abia în 2027. Atunci, Arabia Saudită va găzdui Cupa Asiei, în perioada 7 ianuarie – 9 februarie.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)



*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

Meciul cu Arabia Saudită, pentru locul 3 în FIFA Arab Cup 2025, a fost abandonat din cauza condițiilor meteo. Drept urmare, FIFA a luat decizia ca cele două naționale să primească medaliile de bronz.

