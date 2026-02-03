Zuffa Boxing este o companie de promovare a boxului profesionist fondată de Dana White, președinte și CEO UFC și omul care a transformat MMA într-un fenomen global, Nick Khan, președintele WWE, alături de Sela, conglomerat din industria divertismentului, și Turki Al-Sheikh, președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Arabia Saudită.

Platforma VOYO va difuza toate evenimentele Zuffa Boxing, în baza unui acord intermediat de IMG, fiind așteptate mai multe evenimente pe parcursul anului 2026. Zuffa Boxing 02: VALENZUELA vs. TORRES, al doilea eveniment al promoției, va avea loc la Meta Apex din Las Vegas și va fi disponibil exclusiv pe VOYO, pe 2 februarie.

Meciul principal va aduce un duel la categoria ușoară între fostul campion mondial Jose Valenzuela și mexicanul Diego Torres, într-un meci programat pe durata a 10 runde.

În co-main event, luptătorul ucrainean Serhii Bohachuk îl va înfrunta pe Radzhab Butaev într-un meci la categoria mijlocie, tot pe 10 runde, iar gala va fi deschisă de un duel la categoria semigrea, programat pe 10 runde, între Oleksandr Gvozdyk și Radivoje Kalajdzic. Toate aceste lupte vor fi disponibile exclusiv pe VOYO.

Zuffa Boxing își propune să aducă în prim-plan cele mai mari nume ale boxului mondial, dar și viitoarele superstaruri ale acestui sport.

