Cosmin Olăroiu (56 de ani) se apropie de finalul unui an atipic. Primele cinci luni le-a petrecut, la Sharjah, cu 27 de partide în toate competițiile și o mare lovitură: câștigarea Champions League 2, un rezultat istoric pentru fotbalul din Emirate la nivel de cluburi.

Apoi, începând din iunie, Oli a preluat naționala Emiratelor din mers, spre sfârșitul fazei a 3-a a preliminariilor CM 2026, într-o tentativă de a obține un alt rezultat istoric: a doua calificare a arabilor la un Mondial, după cel din 1990, în Italia.

Din păcate pentru fostul stelist, obiectivul a fost ratat, în mod dramatic. Și, totuși, Olăroiu a încheiat anul cu o performanță fără precedent pentru reprezentativa Emiratelor: locul 3, la FIFA Arab Cup 2025. În toată istoria lor, cel mai bun rezultat al „albilor“, în această competiție, fusese un loc 4, în 1998.

„Olăroiu ne tratează ca pe un frate mai mare“

Ce a reușit Oli, la FIFA Arab Cup 2025, a fost remarcabil din mai multe motive. În primul rând, românul a reușit să redreseze o echipă prăbușită din punct de vedere mental, după ratarea calificării la Mondiale, și să o ducă până în finala mică a întrecerii din Qatar.

Apoi, Olăroiu a introdus niște jucători tineri, de mare viitor, în circuitul naționalei. Printre ei, portarul Hamad Al-Meqebaali (22 de ani). Acesta a fost printre starurile turneului FIFA Arab Cup 2025, în condițiile în care și-a câștigat locul de titular în echipa națională cu ocazia acestei întreceri.

Acum, când toată lumea așteaptă să vadă dacă Olăroiu își va continua mandatul de selecționer sau nu, Al-Meqebaali s-a alăturat celor care insistă pentru păstrarea românului pe banca naționalei.

„Rezultatul pe care l-am obținut, la Arab Cup, le dedicăm fanilor care au rămas alături de echipa națională și când ne-a fost mai greu, după ratarea calificării la Mondiale. Suporterii au fost prezenți în număr mare, în tribune, la meciurile pe care le-am jucat, la Doha, și sunt încântat că le-am făcut o bucurie. Să nu uităm însă rolul lui Cosmin (n.r. – Cosmin Olăroiu) în rezultatele pe care le-am avut, în Qatar. Personalitatea lui a făcut diferența, ne-a ajutat să credem în noi. Omul pe care îl vedeți voi în fața camerelor e foarte diferit de omul pe care îl vedem noi, în vestiar. În relația cu noi, Cosmin e ca un frate mai mare. Lui îi dedic tot ce am reușit la Arab Cup și sper să rămână alături de noi“, a spus portarul de 22 de ani.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)



*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

Meciul cu Arabia Saudită, pentru locul 3 în FIFA Arab Cup 2025, a fost abandonat din cauza condițiilor meteo. Drept urmare, FIFA a luat decizia ca cele două naționale să primească medaliile de bronz.

