Cel care a declansat SCANDALUL MONSTRU in Argentina dupa ce si-a facut poza cu Maradona in sicriu a venit cu explicatiile! Ce a spus barbatul

Moartea lui Diego Maradona a socat pe toata lumea, iar in Argentina oamenii s-au inghesuit la cozi kilometrice pentru a-si lua ramas bun de la idolul lor.

Un angajat de la pompe funebre a fost subiectul principal al unui scandal imens in Argentina dupa ce pe retele de socializare au aparut poze cu el, alaturi de zeul fotbalului in sicriu. Fotografiile l-au costat locul de munca pe barbatul in cauza, insa acesta a tinut sa explice toata situatia.

Intr-un interviu pentru postul de Radio, Radio 10 din Argentina, Claudio Fernandez a incercat sa lamureasca situatia.

"Lucrez de mai multi ani cu Pinier si alte firme. Sunt una dintre persoanele care nu se gandesc sa faca poze cu sicrie sau persoane decedate din respect. Ce pot spune? Aranjam siriul, pentru a-l duce si m-au strigat, iar fiul meu, ca orice copil, a ridicat capacul iar ei au facut poza. Imi cer iertare. M-am ocupat de funeraliile tatalui lui Maradona, ale cumnatului lui si nu am facut asa ceva niciodata.

Am fost alaturi de el cand era in viata. Nu am facut asa ceva cand inca traia, stiind ca este idolul meu, nu faceam asta acum, dupa ce a murit. Nu a fost facuta cu intentie. Stiu ca multe persoane s-au ofensat si au luat-o in nume de rau. Sunt sunat din toate partile. Stiu ca a fost deranjant, insa nu s-a mai intamplat asta.

Maradona este idolul tuturor. Nu a fost intentionat ce s-a intamplat. Am fost dat afara de la firma, dat afara pentru ceva ce nu am facut eu. Nici firma nu este vinovata. Daca vedeti fotografia, abia ridicasem capul, totul s-a petrecut intr-o clipa", a spus barbatul.