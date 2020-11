"A fost un personaj dezgustator!" Comentariu ACID al lui CTP dupa moartea lui Maradona! "Dumnezeu sa-l ierte. Eu nu pot"

Diego Maradona a incetat din viata la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac.

Moartea legendarului fotbalist argentinian a lasat multa durere in urma, oameni de pe tot globul aducandu-i omagii impresionante celui considerat de catre multi cel mai bun jucator de fotbal din toate timpurile.

Maradona are, insa, si dupa moarte, si contestatari. Unul dintre ei este Cristian Tudor Popescu, cel care l-a criticat intr-un editorial publicat recent. CTP a scris ca, in opinia lui, Johan Cruyff a fost mai valoros decat Maradona, caruia i-a criticat caracterul.

"Diego Maradona i-a facut nespus de fericiti pe cei care nu pot fi fericiti altfel. Si sunt cu milioanele. De pilda, multi dintre fanii lui Diego nu cunosc fericirea pe care ti-o da sportul, competitional sau amical, pentru ca nu l-au facut, doar s-au uitat, cu bere si-o samanta alaturi, pregatindu-se sa atinga o singura performanta, cele 130 kg la care ajunsese idolul lor.

Adoratorii lui Maradona nu dau doi bani pe fericirea morala. Nici nu stiu ce este in versetele 'Fericiti cei cu inima curata/ caci ei Il vor vedea pe Dumnezeu'. Altfel, n-ar putea zeifica pe cineva care, in afara de a da cu piciorul (si cu mana!) in minge, a fost un personaj dezgustator din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman inrait, amic al Mafiei si al sinistrilor dictatori Castro, Chavez si Maduro, zero ca antrenor, pentru ca nu era in stare sa afiseze decat propria-i trufie in relatiile cu jucatorii. A spus despre trei dintre copiii sai ca sunt 'produsul banilor si al greselilor'.

Maradona s-a jucat cu fotbalul, genial, cum zice toata lumea, dar spiritul sportiv i-a fost strain: a jucat drogat de nenumarate ori si s-a laudat toata viata cu un gol necinstit, inscris cu mana impotriva Angliei, ba l-a mai luat si pe Dumnezeu partas la gainaria lui. Mai e de mirare ca si-a batut joc nu o data de Papa Ioan Paul al II-lea? [...]

Dupa mine, omul care a facut cel mai mult pentru inteligenta si frumusetea fotbalului pe aceasta planeta este Johan Cruyff – cu el in amintire voi muri.

Tehnic vorbind, Cruyff a fost cel putin egalul lui Maradona. Driblingurile aeriene, dubla accelerare maxima in 6 metri, suturile fara elan, fentele, celebra 'Cruyff Turn', au facut epoca si au fost imitate pe toate stadioanele. [...]

De la El Pibe D'Oro Maradona o sa tin minte ce i-a spus Papei Ioan Paul al II-lea la Vatican: 'Zici ca te ocupi de copiii saraci? Pai, atunci, da jos plafoanele astea aurite si vinde-le!' Dumnezeu sa-l ierte si sa-l iubeasca. Eu nu pot", a scris CTP.

