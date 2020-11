"Nu mai avea aproape nimic, a murit sarac!" Cu ce a mai ramas Maradona din averea uriasa pe care a avut-o! Fostii sai jucatori fac declaratii incredibile

MARADONA - un documentar eveniment in regia lui Emir Kusturica, astazi de la ora 20:30 la PRO CINEMA

La varful carierei sale, Maradona era unul dintre cei mai bine platiti sportivi din lume, dar viata extravaganta pe care acesta a dus-o l-a costat o avere. Legenda Argentinei a murit la varsta de 60 de ani, dupa ce se lupta cu probleme grave de sanatate de mai multa vreme.

Conform celor de la International Business Times, Maradona avea un salariu de 3 milioane de dolari la Napoli, plus inca 10 milioane bonusuri, asta insemnand 13 milioane de dolari. O suma imensa daca tinem cont de perioada anilor 80'.

Jurnalistul italian, Luis Ventura, de la Gazzetta dello Sport, rupe tacerea in privinta averii legendei argentiniene. El era un apropiat al familiei fotbalistului si declara ca pe finalul vietii, acesta mai traia doar din salariul de antrenor pe care il obtinea de la Gimnasia La Plata. Conform site-ului Celebrity Net Worth, Maradona mai avea doar 100.000 de dolari inainte sa moara.

"Maradona nu mai avea niciun ban in conturile bancare, a murit sarac. Averea uriasa acumulata in cariera sa de fotbalist si antrenor a fost partial risipita de el, dar in mare parte a fost furata de cei stransi in jurul sau. Ei aveau doar scopul de a-i goli conturile! Diego traia din salariul de antrenor de la Gimnasia la Plata", a declarat Luis Ventura intr-un articol din Gazzetta dello Sport.

Maradona a fost presedintele de onoare al clubului Dinamo Brest, care in ciuda faptului ca avea un buget de 5 milioane de euro in 2018, il platea cu o avere pe Diego. Un fost fotbalist de-al sau a facut o declaratie referitoare la generozitatea pe care "El Pibe" o avea.

"Diego era de o generozitatea fara limite! A platit de foarte multe ori din propriul sau buzunar jucatorii. Intra in vestiar cu o geanta de bani si ii impartea la echipa. Se stie faptul ca Diego purta cate un ceas la fiecare mana sau alte accesorii scumpe. Era suficient doar ca cineva sa-i spuna cat de frumoase sunt ca le dadea jos si le facea cadou", a dezvaluit Pablo Velazquez pentru Radio AM 970.