Universitatea Craiova, omagiu pentru Maradona la meciul cu Spartac! Cum vor arata tricourile oltenilor 

Universitatea Craiova a pregatit un moment special pentru meciul cu Progresul Spartac.

Oltenii ii vor aduce un omagiu lui Diego Maradona, care a murit in cursul zilei de miercuri la 60 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac.

Pentru meciul cu Progresul Spartac din Cupa Romaniei, gazdele au pregatit tricouri speciale pentru 'Pibe d'Oro'. Astfel, pe tricourile jucatorilor este printat chipul lui Maradona, alaturi de mesajul: 'AD10S, Diego!".

De asemenea, pe tabelele electronice de pe stadion vor fi derulate imagini cu zeul fotbalului.

Universitatea Craiova a postat pe contul oficial si un mesaj dupa disparitia lui Maradona.

"Maradona a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie. El a castigat, impreuna cu echipa Argentinei (al carei capitan a fost) Cupa Mondiala la fotbal in 1986. In cariera sa, Diego Armando Maradona a inscris 34 de goluri pentru echipa nationala a Argentinei, in care a fost titluar de 91 de ori. El a participat la patru editii ale Cupei Mondiale: 1982 (Spania), 1986 (Mexic), 1990 (Italia) si 1994 (SUA).

La editia din 1986, cand Argentina a devenit campioana mondiala, Maradona a ramas in istoria fotbalului in special pentru cele doua goluri inscrise in sfertul de finala cu Anglia: primul gol inscris cu mana (despre care ulterior, Diego Maradona a spus ca „a fost mana lui Dumnezeu”), iar al doilea, considerat cel mai frumos gol din istoria campionatelor mondiale de fotbal, cand a driblat aproape intreaga echipa a Angliei inainte de a marca", se arata in mesajul clubului.