Explicațiile unui martor după teribilul accident de pe E70: „Se vedea clar..."
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe drumul european E70, în apropiere de Lugojel, județul Timiș. 

accident
Un microbuz care transporta suporteri ai lui PAOK Salonic s-a ciocnit violent cu un TIR și o autocisternă, bilanțul fiind tragic, cu șapte persoane decedate și alte trei rănite.

Microbuzul, cu capacitatea de 8+1 locuri, transporta zece fani ai campioanei Greciei, aflați în drum spre Lyon, acolo unde echipa lui Răzvan Lucescu urmează să joace joi în grupa unică din Europa League.

Explicațiile unui martor după teribilul accident de pe E70: „Se vedea clar...”

Un martor aflat la câțiva metri în spate a povestit pentru PRO TV cum s-a produs tragedia: „Făcea S-uri, se tot uita să vadă dacă se poate depăși. La un moment dat a intrat în depășire când, de unde eram eu, se vedea clar că nu avea nicio șansă sau cel puțin era foarte periculos, venea tirul. Și-a dat seama că nu poate termina depășirea și a intrat în tirul din dreapta, încercând să revină pe banda sa. În momentul în care a intrat în tir, microbuzul a ricoșat în tirul roșu de aici…”

Imaginile surprinse de camera de bord a unui autovehicul confirmă că microbuzul a încercat o depășire și a intrat în coliziune cu autocisterna care circula regulamentar pe sens opus. Vehiculul a fost proiectat în afara carosabilului și a fost distrus aproape complet.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a transmis că la fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, inclusiv autospeciale de descarcerare și SMURD. 

Șase persoane au fost declarate decedate la fața locului, una a murit în drum spre spital, iar alte trei victime au primit îngrijiri medicale și au fost transportate pentru tratament.

