Un microbuz plin cu suporteri greci ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, care se îndrepta spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, a fost implicat într-un accident teribil.

Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul în care au murit șapte fani PAOK

Șoferul a pierdut controlul volanului, iar microbuzul s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar. Mașina în care se aflau fanii greci s-a făcut pulbere și șapte persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte trei trei au fost rănite.

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic, a reacționat după tragedia petrecută marți după-amiază.

”Este, într-adevăr, o tragedie imensă. Probabil că în România astfel de situații nu se percep la fel ca aici, dar să știți că PAOK-ul este ceva special. Toți cei care susțin PAOK se consideră o familie, o familie imensă, iar când apar astfel de situații, cu atât mai mult o tragedie ca cea de astăzi, emoțiile se resimt enorm, se trăiesc la cote maxime, iar tristețea este uriașă.

Îmi dau seama că, pe lângă trăirile acestor oameni, pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca și rude, există și familiile lor. Nu vreau să mă gândesc prea mult, îmi pare atât de rău pentru ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, sunt tineri și este păcat de ceea ce s-a întâmplat.

În orice caz, tragediile există, sunt prezente în fiecare zi, în fiecare moment în lumea asta. Istoria este plină de tragedii, iar toți cei care fac parte din această tragedie trebuie să aibă forța să meargă înainte. Noi, cei care suntem aproape de ei, trebuie să-i susținem din toate punctele de vedere și, în special, să simtă că există o întreagă familie alături de ei. O mare familie care îi sprijină și poate ajuta să meargă înainte”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Fanatik.

