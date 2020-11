Ziua in care Maradona si Messi au jucat in aceeasi echipa! Imaginile mai putin cunoscute cu cei doi

Diego Armando Maradona a incetat din viata la varsta de 60 de ani in urma unui stop cardiac.

Legenda Argentinei a evoluat la patru Campionate Mondiale si si-a condus tara spre glorie la turneul din 1986. Leo Messi este de asemenea vazut unul dintre cei mai buni fotbalistii din istorie, fotbalistul avand sase Ghete de Aur si sase Baloane de Aur, plus alte nenumarate trofee cu Barcelona.

Cei doi s-au intalnit la nationala Argentinei, atunci cand Maradona a antrenat intre 2008 si 2010, dar de asemenea au jucat impreuna si la un meci de caritate, in 2005, atunci cand Messi avea 18 ani, iar Maradona 45.

In acea partida au evoluat si alte staruri argentiniene precum Juan Riquelme, Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Sergio Aguero, Sebastian Veron sau chiar actualul selectioner de la Argentina, Lionel Scaloni.

Filmarile ii arata pe cei doi mari fotbalisti intelegandu-se bine pe teren, iar de la acea partida cei doi au legat o relatie mult mai stransa.

In urma cu mai multi ani, intrebat daca este mai bun ca Maradona, Leo a declarat: "Chiar daca as juca timp de un milion de ani, nu m-as apropia niciodata de Maradona. Nici nu as vrea. El este cel mai bun care a existat vreodata in istorie.