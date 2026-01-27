Dinamo a evoluat în acest sezon pe Arena Națională în meciurile de pe teren propriu, dar va fi nevoită să revină pe ”Arc” pentru meciul cu Petrolul Ploiești. ”Câinii” sunt obișnuiți cu arena de lângă Cașin, având în vedere că au evoluat acolo în mai multe partide din ultimele sezoane.



S-a pus problema stării gazonului de pe ”Arcul de Triumf”, având în vededere vremea neprietenoasă din ultima perioadă, dar se pare că suprafața de joc se va prezenta în condiții decente la ora meciului.



Andrei Nicolescu, ”update” de pe stadionul ”Arcul de Triumf”



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit asigurări că nu vor fi probleme din acest punct de vedere și că cei care se ocupă de stadionul ”Arcul de Triumf” lucrează in greu pentru ca terenul să se prezinte cât mai bine vineri.



„E bun gazonul, astăzi avem update de acolo, se lucrează, profesioniștii de acolo își fac treaba. Arată foarte bine gazonul, deci nu vor fi probleme.

Singurul lucru e să nu plouă foarte tare în ultimele 24 de ore, dar în rest nu o să fie probleme”, a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.ro.



Dinamo a început anul cu două victorii, 1-0 cu U Cluj și 2-1 cu Hermannstadt, și rămâne pe locul trei în Superligă, cu 44 de puncte, la un punct de Rapid și la două de liderul Universitatea Craiova, după 23 de runde.



De partea cealaltă, Petrolul vine după două înfrângeri, care i-au complicat situația din clasament. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 20 de puncte și caută să strângă cât mai multe puncte înainte de startul play-out-ului.

