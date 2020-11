Poveste URIASA despre Messi si Maradona! Leo avea doar sase ani cand a facut asta! Destinul a facut sa se intalneasca in acel moment

MARADONA - un documentar eveniment in regia lui Emir Kusturica, astazi de la ora 20:30 la PRO CINEMA

Maradona trecea prin niste momente grele in 1993, dupa ce abia revenise de putin timp in fotbal dupa o suspendare de 15 luni din cauza dopajului. Dupa o aventura scurta la Sevilla de doar un an, Diego a revenit pe taramurile natale, la Newell's Old Boys.

Debutul sau a fost asteptat cu mare fast in Argentina, iar in momentul in care a fost intrebat de ce a ales acest club, Maradona a spus: "Istoria fotbalului se numeste Newell's Old Boys!"

Diego a evoluat doar in cinci partide din acel sezon, iar in meciul de debut, echipa sa a pierdut cu scorul de 3-1 contra celor de la Independiente. La pauza partidei, un pusti de sase ani a fost adus sa faca deliciul publicului prin niste jonglerii, acesta fiind nimeni altul decat Leo Messi, conform jurnalistului Jonathan Wilson (Guardian Football Weekly).

In afara de dragostea pe care Leo i-o poarta Barcelonei, acesta a declarat in nenumarate randuri ca ar dori sa evolueze pentru Newell's Old Boys, echipa sa de suflet din Argentina.

In momentul in care Maradona o antrena pe Gimnasia, acesta s-a reintors pe stadionul lui Newell's Old Boys, de data aceasta din postura de rival. Gazdele nu au dorit ca legenda sa ocupe o banca obisnuita de rezerve, si i-au adus un tron.

"On Maradona's debut for Newell's, they brought out a 6-year old kid at half-time to do tricks for the crowd. That kid was Lionel Messi" - @jonawils [Guardian Football Weekly] pic.twitter.com/OmK3PY2iMA — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 27, 2020