După umilința suferită în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-4, roș-albaștrii au rămas pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte, și sunt în pericol să rateze play-off-ul.

Dumitru Dragomir ar plăti trei milioane de euro pe loc pentru Tavi Popescu

Dumitru Dragomir crede că Octavian Popescu nu este încă o cauză pierdută la FCSB. Fostul președinte LPF a mărturisit că, dacă s-ar afla la conducerea unui club din Superliga României, ar plăti pe loc trei milioane de euro pentru transferul fostei ”perle” a lui Gigi Becali, ajuns acum în dizgrația patronului de la FCSB.

Dragomir este convins că Octavian Popescu s-ar transforma complet dacă ar ajunge la Dinamo, pe mâna lui Zeljko Kopic.

”Încă o dată, Tavi Popescu n-a jucat rău. Ratează şi marii fotbalişti. Faptul că a ajuns acolo este bine. Să îl lase să joace. Eu aş da până în 3 milioane de euro pe Tavi Popescu.

Mâine dau 3 milioane pe el dacă sunt la o echipă. Se face de 10 milioane dacă joacă meci de meci. Kopic e antrenor şi ăla, ‘Piticu’, Petre, fac o echipă formidabilă. Au şi conducători”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Mustață l-a făcut praf pe Octavian Popescu

Fanii campioanei României nu îi împărășesc părerea lui Dumitru Dragomir. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, l-a făcut praf pe Octavian Popescu după eșecul roș-albaștrilor cu CFR Cluj.

”Tavi Popescu să se ducă, poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a. Nici acolo nu poate să joace. Ne-am săturat de tehnică, de mers nonşalant. La un moment dat merge, zici că e opărit sub braţe. Mergi pe teren… e caz pierdut. Capăt de linie! Ar trebui să meargă la echipa a 3-a, să se antreneze cu U15, că sunt mai buni ca el. Nu mai merge pe tehnică, tot îl aşteptăm. Păcat de el. Toţi am tras speranţă, dar de vreun an de zile de când şi-a luat harfe de fotbalist, îmi pare rău de el.

Mergem din greşeală în greşeală. Ce să facă şi Olaru şi Cisotti când ăla calcă singur pe minge. Eşti tehnic, când tu nici nu te uiţi la poartă unde e portarul. Dai ca văcarul în portar. Te învaţă omul, dar faci aceleaşi bazaconii în teren… S-or fi săturat şi lumea de el. Să se ducă în Liga a IV, să joace cu fratele lui. Ne-am săturat de mulţi de pe acolo”, a spus Mustață pentru sursa citată mai sus.

