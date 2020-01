Cea mai buna fotografie din fotbal a anului 2019 in viziunea UEFA. Care este povestea din spatele ei

Desi au dominat fotbalul european in 2019, Messi, Cristiano Ronaldo sau Van Dijk nu apar in cea mai impresionanta fotografie a anului.

Fotografia din fotbal, indicata de UEFA ca fiind cea mai impresionanta din 2019, prezinta un jucator care loveste mingea cu piciorul drept, sprijinindu-se in carja pentru ca membrul stang i-a fost amputat de la jumatatea tibiei. Instantaneul a fost surprins in timpul unui meci demonstrativ disputat in Plaza Mayor din Madrid, intre doua echipe formate din jucatori cu handicap, inaintea finalei Champions League de anul trecut, Tottenham - Liverpool, 0-2. Comentariile fanilor au scos in evidenta ca poza ar putea fi considerata una dintre cele mai bune din toate timpurile, datorita multiplelor semnificatii pe care le are, sau ca umbra lasata pe gazon de jucatorul care suteaza este la fel de spectaculoasa.

Desi inaintea finalei de pe Wanda Metropolitano au avut loc mai multe meciuri demonstrative, la care au participat fosti mari jucatori, precum Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Cafu, Carles Puyol, Robert Pires, Patrick Kluivert, Davor Suker, Alessandro Del Piero, Deco, Nuno Gomes, Ian Rush, Ricardo Carvalho, David Trezeguet, Claude Makelele, Deco sau Henrik Larsson, forul continental a selectat aceasta fotografie, ca sa arate ca fotbalul chiar este un sport global, care li se adreseaza tuturor, indiferent de rasa, religie, sex, orientare sexuala, varsta si chiar dizabilitati. La acelasi eveniment a avut loc si un meci de fotbal intre doua echipe formate din persoane cu deficiente de vedere.