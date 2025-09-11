GALERIE FOTO UEFA a făcut anunțul! Stadionul care va găzdui finala Champions League pentru a doua oară în mai puțin de 10 ani

Joi, în Albania, la Tirana, a avut loc ședința Comitetului Executiv UEFA.

În urma întâlnirii, s-au stabilit o parte dintre stadioanele care vor găzdui finalele cupelor europene în 2026 și 2027.

Stadio Metropolitano va găzdui finala Champions League în 2027

Cel mai important anunț a fost cu privire la arena pe care se va disputa finala Champions League din sezonul 2026-2027.

Șefii de la Nyon au stabilit ca finala din 2027 a celei mai importante competiții europene să aibă loc pe Estadio Metropolitano din Madrid, ”casa” celor de la Atletico Madrid.

Ultima finală Champions League găzduită de Stadio Metropolitano a fost în 2019. Atunci, Liverpool a învins-o cu scorul de 2-0 pe Tottenham.

  • Stadio Metropolitano are o capacitate de 70.692 de locuri.

În ultimii zece ani, pe lângă meciurile de fotbal, Stadio Metropolitano a găzduit și concretele unor staruri uriașe precum Bad Bunny, Bruce Springsteen, AC/DC, Ed Sheeran și The Weeknd.

La ședința Comitetului Executiv UEFA care a avut loc astăzi la Tirana, stadionul Riyadh Air Metropolitano a fost ales din nou pentru a găzdui finala Ligii Campionilor din 2027, preluând ștafeta de la Puskás Arena din Budapesta.

La zece ani de la inaugurarea sa, în septembrie 2017, arena noastră va fi din nou în centrul atenției fotbalului internațional. Fiind a doua finală a celei mai importante competiții europene găzduită în mai puțin de un deceniu, stadionul nostru își consolidează statutul alături de alte arene emblematice, precum Wembley, Stade de France și Allianz Arena”, a fost anunțul făcut de Atletico.

Arenele care au fost stabilite la ședința Comitetului Executiv UEFA

  • 2027 UEFA Champions League final – Estadio Metropolitano, Madrid, Spain
  • 2027 UEFA Women’s Champions League final – National Stadium, Warsaw, Poland
  • 2026 UEFA Super Cup – Salzburg, Austria
  • 2026 UEFA Futsal Champions League final – Pesaro, Italy
  • 2027 UEFA Futsal Under-19 EURO – Astana, Kazakhstan
  • 2027 UEFA Women’s Futsal EURO – Osijek, Croatia
