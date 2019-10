FOTO | A facut o fotografie si A BLOCAT internetul! Ce a postat Mayweather: il face sa roseasca pe Tiriac :)

Pugilistul american, ajuns la 42 de ani, si-a prezentat colectia impresionanta de masini. Mayweather a postat pe contul sau de Twitter o fotografie din garaj acolo unde are mai multe modele de Rolls Royce si Bentley, dar si super-car-uri.

Peste 100 de masini are Mayweather in colectie, si niciuna nu costa mai putin de 150.000 de dolari.

Cateva dintre cele mai scumpe masini din colectia lui Mayweather: Rolls-Royce Phantom (436.000 dolari), Rolls-Royce Drophead Coupe (451.000 dolari), Rolls-Royce Wraith (447.000 dolari), Rolls-Royce Dawn (325.000 dolari), Rolls-Royce Cullinan (368.000 dolari).



My garage looking like an indoor dealership with a few light toys. pic.twitter.com/D6Ha2PbhKB