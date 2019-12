RASPUNSUL OFICIAL UEFA! Romania a aflat unde va juca semifinala play-off-ului din Nations League cu Islanda

UEFA a comunicat astazi unde se va disputa meciul din semifinala play-off-ului, Islanda - Romania.

Romania nu a scapat de frigul din Islanda. Conform Gazetei Sporturilor, UEFA a decis ca meciul cu Islanda se va disputa pe arena "Laugardalsvollur" din Reykjavik. Meciul va fi cu atat mai greu, cu cat in perioada in care se disputa meciul, 26 martie, este una extrem de friguroasa, iar terenul ar putea fi inghetat.

Presedintele Federatiei nordice de fotbal a declarat la inceputul lunii ca va face orice pentru ca meciul sa se joace pe teren propriu. De asemenea, acesta a garantat ca vor lucra pentru a se asigura ca terenul va fi optim de joc.

"Vom face tot ce depinde de noi sa disputam aceasta intalnire pe "Laugrdalsvollur". Jucam la Reykjavik, nu dam niciun pas inapoi. Avem planuri pe care sa le punem in aplicare pentru a garanta ca terenul se va prezenta in conditii optime. Romanii nu au de ce sa se teama ca vor intalni in Islanda conditii neprielnice de joc, la ora barajului", a declarat Bergsson, conform Gazetei.