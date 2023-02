Fernando Torres, primul meci ca antrenor pe Wanda Metropolitano!

Din 2021, fostul campion mondial și european lucrează în cadrul academiei lui Atletico Madrid. Acum este antrenorul echipei U19 a clubului din capitala Spaniei.

Torres va disputa primul său meci ca antrenor pe stadionul Wanda Metropolitano împotriva celor de la Genk U19, în UEFA Youth League, competiție care a ajuns, ca și UEFA Champions League, în faza optimilor.

Spaniolii vor ca tribunele să fie pline la ora disputării partidei și au pus în vânzare tichetele, cu intrare generală, la prețul de 10 euro. De asemenea, Atletico a și postat un videoclip cu Fernando Torres care cheamă lumea la stadion.

¡Atléticos, Fernando @Torres os espera el miércoles en el Cívitas @Metropolitano! ❤️???? ???? Público general: 10€

— Atleti Academia (@AtletiAcademia) February 23, 2023

Fernando Torres, carieră impresionantă ca fotbalist

Torres este un produs al academiei lui Atletico Madrid. Într-o carieră de 18 ani, el a jucat ca atacant pentru Atletico Madrid (2001-2007, 2015-2018), Liverpool (2007-2011), Chelsea (2011-2014), AC Milan (2014-2016) și Sagan Tosu (2018-2019). Torres are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Spaniei, iar la reprezentativa de seniori a jucat 110 meciuri și a marcat 38 de goluri, între 2003 și 2014.

În palmaresul său se regăsesc titlul în La Liga (2001-2002), trofeul Europa League (2017-2018) și o finală de Champions League (2015-2016), cu Atletico, și FA Cup (2011-2012), Champions League (2011-2012), Europa League (2012-2013) și o finală FIFA Club World Cup (2012), cu Chelsea.

Cu naționala Spaniei a cucerit titlul mondial (2010) și două Campionate Europene (2008, marcatorul singurului gol din finală / 2012, golgheter), plus titlurile europene U16 (2001) și U19 (2002), a jucat finala Cupei Confederațiilor (2013 / golgheter) și a luat medalia de bronz în 2009 (golgheter).

A fost pe locul al treilea în clasamentele Ballon d'Or (2008) și FIFA World Player of the Year (2008), plus în echipele UEFA (2008), FIFPro (2008, 2009) și Euro 2008.