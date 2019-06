TOTTENHAM - LIVERPOOL, FINALA CHAMPIONS LEAGUE | "Ce cauta Jurgen Klopp aici?" :) Fanii au luat-o razna in Madrid inaintea finalei! Ce s-a intamplat!

Tottenham si Liverpool se intalnesc in finala UEFA Champions League.

Tottenham si Liverpool sunt cele doua formatii care isi disputa in acest an cel mai important trofeu la nivel de club. Cele doua echipe din Premier League se lupta pentru suprematie in finala UEFA Champions League de la Madrid, pe stadionul Wanda Metropolitano.

Sosia lui Jurgen Klopp, printre fani

Multi suporteri au venit de cateva zile in Madrid si au sarbatorit pe strazile orasului. Unul dintre fani a declansat nebunia, insa, pentru ca seamana izbitor cu antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp.

Fanul "cormoranilor" a fost inconjurat, iar toti cei care l-au vazut au incercat sa se fotografieze cu el.